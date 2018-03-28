Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника

28.03.2018 21:30

Вербное воскресенье отмечается каждый год за неделю до Пасхи. В это день принято поздравлять друг друга, посещать службы и святить ветки вербы. Праздник обладает не только богатой историей и большим количеством традиций и обрядов, но и определенными запретами на совершение определённых поступков, пишет Знай.

Главная традиция Вербного Воскресенья - освящение веточек вербы в церкви. Считается, что эти веточки в течение всего года будут защищать дома от пожаров и наводнений, а их хозяев - от бедности, болезней и невзгод.

Приметы праздника связаны с магическими свойствами, которые приписывают вербе. Считается, что если перед Вербным Воскресеньем появилось много "сережек" вербы (распустились почки), то весь год будет урожайным, плодородным и богатым на хорошие события.

Веточкам вербы приписываются в этот день целебные свойства. Считалось, что если поставить ветки у изголовья постели, то это сбережет человека, особенно детей, от болезней в течение года.

Ранее считалось, что если именно в этот день посадить комнатный цветок, то он привлечет в вашу жизнь деньги. Следует отметить, что, если цветок в течение месяца завянет, то вам предстоит прожить всю свою жизнь в бедности.

Главные приметы на Вербное воскресенье