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Украинская певица Джамала вчера родила

28.03.2018 12:48
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Украинская певица Джамала вчера родила

Украинская певица Джамала вчера родила мальчика.

Она отметила, что малыш появился на свет 27 марта. Джамала и ее муж Бекир Сулейманов уже придумали имя новорожденному сына.

Она отметила: «Наш маленький принц. Моя лучшая песня. Эмир-Рахман Сеит-Бекир оглы Сулейманов».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Джамала, родила, певица
 
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