Украинская певица Джамала вчера родила

28.03.2018 12:48

Украинская певица Джамала вчера родила мальчика.

Она отметила, что малыш появился на свет 27 марта. Джамала и ее муж Бекир Сулейманов уже придумали имя новорожденному сына.

Она отметила: «Наш маленький принц. Моя лучшая песня. Эмир-Рахман Сеит-Бекир оглы Сулейманов».

Источник: https://donpress.com