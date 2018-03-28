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В Киеве перекрыта станция метро «Левобережная»

28.03.2018 19:38
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В Киеве перекрыта станция метро «Левобережная»

В Киеве возле станции метрополитена Левобережная произошло задымление. Станция закрыта на вход и выход. Сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

«Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции „Левобережная“. Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки. Приносим извинения за временные неудобства!», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Киев оперативный», очевидцы сообщают о горящих мафах, которые находились прямо возле входа в метро.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Киев, пожар, метро, дым
 
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