В Киеве перекрыта станция метро «Левобережная»

28.03.2018 19:38

В Киеве возле станции метрополитена Левобережная произошло задымление. Станция закрыта на вход и выход. Сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

«Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции „Левобережная“. Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки. Приносим извинения за временные неудобства!», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Киев оперативный», очевидцы сообщают о горящих мафах, которые находились прямо возле входа в метро.

Источник: https://donpress.com