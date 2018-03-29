В желтый цвет украинский снег окрасил песок из Африки

29.03.2018 15:40

Ученые назвали официальную причину необычного окраса предпоследних мартовских осадков, передает kp.ua.

Какие бы догадки не строили жители Украины по поводу выпавшего 23 марта странного желтого снега, а причина оказалась самая невероятная. Осадки, которые наделали столько шума, действительно прибыли из далекой северной Африки и являются банальным песком. В официальном заключении Запорожского областного центра гидрометеорологии говорится, что накануне снегопада в Запорожье и на юге Украины в Африке бушевали песчаные бури.

- Тучи, сформированные над Африкой, вместе с большим количеством частиц песка и мелкой пыли, достаточно быстро достигли Украины, - объясняют гидрометеорологи. - Скорость воздушного потока составляла более 100 км/час. Весь поднятый песок, пыль и частицы почвы выпали в этих областях вместе с осадками, закрашивая их в яркий цвет.

Получается то, что экологи называли опасными выбросами промышленных предприятий, оказалось банальным песком со снегом. Началось же с песчаной бури в пустыне Сахара, потом облако пыли быстро достигло греческого острова Крит, окрасив небо в оранжево-красный цвет. Местные писали, что курорт напоминал площадку какого-то фантастического фильма о Марсе. Красиво, но опасно - видимость не превышала сотни метров, школы закрыли на вынужденные каникулы.

Редкое природное явление, причиной которого метеорологи считают высокое давление, заставило жителей острова прятаться в домах или выходить на улицу в специальных защитных масках. По данным ученых, концентрация песка в воздухе составила около 500 микрограмм на кубический метр, да еще и содержала опасные элементы: свинец, цинк, хром и ванадий.

Кстати из-за песчаной бури туристы в Египте не выходят из отелей

Пару дней назад "африканская" туча накрыла Египет, особенно южные провинции государства. Закрыты порты в Хургаде, Нувейбе и северной столице Александрии. Песчаные бури сопровождаются сильным ветром, скорость которого местами превышает 20 м/с, а порывы валят линии электропередач. Жительница Днепра Дарья, которая отдыхает в Египте рассказала "КП в Украине", что буря до сих пор не успокоилась, туристы не выходят из отелей. Из-за стихии пальмы буквально клонит к земле, будут ли летать самолеты в ближайшее время – неизвестно.