Ждать ли украинцам "летней" погоды на Пасху: синоптики озвучили максимально точный прогноз к христианскому празднику

29.03.2018 11:39

Эксперты и синоптики озвучили прогноз погоды для регионов Украины в преддверии ​христианского праздника Пасхи, который в этом году выпадает на 8 апреля. К христианскому празднику Пасхи, который в этом году выпадает на 8 апреля, в Украине установится теплая и сухая погода, передает "Диалог.UA".

Кроме того, синоптики обещают, что температура воздуха в большинстве регионов поднимется до +20 градусов. Также Страстная неделя в Украине будет теплой, ночные заморозки окончательно отступят. В частности, в субботу, 7 апреля, по всей Украине будет сухо, ночью температура составит +1…8 градусов, днем – от +13…17, а в западных областях ожидается до +19. А уже в воскресенье, 8 апреля, установится сухая погода, днем по Украине температура +14…18 градусов, а в западных областях будут летние +20…22 градуса.