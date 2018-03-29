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Ждать ли украинцам "летней" погоды на Пасху: синоптики озвучили максимально точный прогноз к христианскому празднику
Эксперты и синоптики озвучили прогноз погоды для регионов Украины в преддверии христианского праздника Пасхи, который в этом году выпадает на 8 апреля. К христианскому празднику Пасхи, который в этом году выпадает на 8 апреля, в Украине установится теплая и сухая погода, передает "Диалог.UA".
Кроме того, синоптики обещают, что температура воздуха в большинстве регионов поднимется до +20 градусов. Также Страстная неделя в Украине будет теплой, ночные заморозки окончательно отступят. В частности, в субботу, 7 апреля, по всей Украине будет сухо, ночью температура составит +1…8 градусов, днем – от +13…17, а в западных областях ожидается до +19. А уже в воскресенье, 8 апреля, установится сухая погода, днем по Украине температура +14…18 градусов, а в западных областях будут летние +20…22 градуса.
Теги: Украина, Донбасс, праздник, гидрометеоцентр, Пасха, прогноз погоды
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