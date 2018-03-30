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Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины
В компании Vodafone сообщили, что запуск связи 4G в Украине состоится до апреля этого года, передает Новое Время.
Сотрудница компании Ольга Устинова рассказала, что ввод четвертого поколения сети будет происходить постепенно и на начальном этапе затронет 20 городов Украины.
Первыми 4G смогут «обкатать» пользователи Киева и области (Борисполь, Вишневое, Чабаны), Днепра и Павлограда, Харькова и Курпянска, Запорожья и Энергодара. Также его запустят в Полтаве, Львове, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах и областном городе Новоселица, Луцке, Кропивницком, Одессе и Херсоне.
Устинова отметила, что новая связь будет действовать в диапазоне 2600МГц.
«Ближе к июлю мы также планируем подключить к 4G еще 28 городов на территории Украины», — добавила она.
Как сообщают в самой компании, более 30 процентов абонентов готовы к переходу на новое поколение связи. В Vodafone подсчитали, что на одного абонента потребуется 4 Гб трафика.
Как мы сообщали ранее, недавно в Украине прошел аукцион среди мобильных операторов на возможность использовать 4G частоты. В сумме Киевстар, Vodafone-Украина и lifecell потратили на закупку 5,5 миллиардов гривен.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, 4G, Vodafone, мобильная связь
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