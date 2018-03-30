- Врач по договору: на что может рассчитывать пациент22:07
- Страстная неделя: чего категорически нельзя делать21:15
- Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв20:58
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- Лавров выдворил из России 13 украинских дипломатов – Климкин19:45
- Бейте в набат, если вам пополнили счет: новое мошенничество19:18
- Пенсионеры из зоны АТО смогут проверить дату пересечения КПВВ на сайте ПФУ17:49
- «Укрзализныця» запускает новый дизель-поезд17:20
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
Польские пограничники изымают у украинцев колбасу и мясные изделия
Польская таможня усилила контроль на восточной границей. Причина – в профилактике африканской чумы свиней. Сообщение об этом обнародовала «Польское радио».
Один из факторов, из-за которого она распространяется - это продукты питания, которые провозят путешественники через восточную границу.
«Усиленный контроль необходим особенно сейчас, когда увеличивается число лиц, пересекающих восточную границу Польши. Это связано с предпраздничным периодом», - говорит Петр Погожельський, сотрудник Государственной налоговой администрации.
По словам сотрудников таможни, за прошлый год изъяли примерно 200 тонн незаконных продуктов животного происхождения. После изъятия их уничтожают в районе пропускного пункта. Как правило, продукты изымают на границе с Украиной, Беларусью и Калининградской областью.
По словам представителей Главной ветеринарной инспекции, продукты, которые ввозятся в Польшу незаконно, могут оказать влияние на развития АЧС в Варшаве и ее окрестностях. Там неделю назад подтвердили очередной случай заболевания.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Польша, мясо, колбаса
- Куриное филе в Украине дороже, чем в Польше, Венгрии и Литве
- Просим прощения и прощаем - украинцы написали письмо полякам
- Запахло полным перекрытием границы с Польшей
- Опубликован список арбитров на Евро-2012
- Украина вооружится дронами-«камикадзе»
- Донецкие милиционеры обсудили с польскими коллегами подготовку к Евро-2012 (ФОТО)
- Первый день перемирия: у сил АТО - потери07:30
- У Донецкой фильтровальной станции – обстрелы и охота на беспилотники ОБСЕ07:15
- Ходаковский: Понимаю, денег хочется больше. А воевать как? Показать, где сидят главные диверсанты?07:00
- Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв20:58
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- «Мы хотим диалога»: Хуг обяснил причину встречи в главарями ОРДЛО18:57
- Пенсионеры из зоны АТО смогут проверить дату пересечения КПВВ на сайте ПФУ17:49
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
- Строительство Крымского моста: озвучены новые проблемы для Украины15:40
- Первый день перемирия: у сил АТО - потери07:30
- У Донецкой фильтровальной станции – обстрелы и охота на беспилотники ОБСЕ07:15
- Ходаковский: Понимаю, денег хочется больше. А воевать как? Показать, где сидят главные диверсанты?07:00
- Как реже болеть: ценные советы от иммунологов22:29
- Врач по договору: на что может рассчитывать пациент22:07
- Россия объявила о высылке шведских и чешских дипломатов21:32
- Страстная неделя: чего категорически нельзя делать21:15
- Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв20:58
- Илон Маск получил разрешение на запуск всемирной Wi-Fi сети20:40
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- Как реже болеть: ценные советы от иммунологов22:29
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь18:38
- Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают17:35
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга
- Синоптики рассказали, когда Украину засыплет снегом в апреле
- Стало известно, как россияне наказывают боевиков «ЛДНР»