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Польские пограничники изымают у украинцев колбасу и мясные изделия

30.03.2018 12:38
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Польские пограничники изымают у украинцев колбасу и мясные изделия

Польская таможня усилила контроль на восточной границей.  Причина – в профилактике африканской чумы свиней. Сообщение об этом обнародовала «Польское радио».

Один из факторов, из-за которого она распространяется - это продукты питания, которые провозят путешественники через восточную границу. 

«Усиленный контроль необходим особенно сейчас, когда увеличивается число лиц, пересекающих восточную границу Польши. Это связано с предпраздничным периодом», - говорит Петр Погожельський, сотрудник Государственной налоговой администрации.

По словам сотрудников таможни, за прошлый год изъяли примерно 200 тонн незаконных продуктов животного происхождения. После изъятия их уничтожают в районе пропускного пункта. Как правило, продукты изымают на границе с Украиной, Беларусью и Калининградской областью. 

По словам представителей Главной ветеринарной инспекции, продукты, которые ввозятся в Польшу незаконно, могут оказать влияние на развития АЧС в Варшаве и ее окрестностях. Там неделю назад подтвердили очередной случай заболевания.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Польша, мясо, колбаса
 
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