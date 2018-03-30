- Врач по договору: на что может рассчитывать пациент22:07
- Страстная неделя: чего категорически нельзя делать21:15
- Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв20:58
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- Лавров выдворил из России 13 украинских дипломатов – Климкин19:45
- Бейте в набат, если вам пополнили счет: новое мошенничество19:18
- Пенсионеры из зоны АТО смогут проверить дату пересечения КПВВ на сайте ПФУ17:49
- «Укрзализныця» запускает новый дизель-поезд17:20
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
Сегодня в более чем 20 городах Украины запустят 4G
Порошенко поздравил украинцев с новым этапом в мобильной связи
Сегодня, 30 марта, в Украине мобильные операторы начинают внедрение нового поколения связи 4G. Об этом написал на своей странице в Facebook глава государства Петр Порошенко.
"Связь четвертого поколения отныне в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G более чем в двадцати городах Украины! Поздравляю украинцев с внедрением 4G", – написал Порошенко.
Напомним, 6 марта в Украине прошел второй аукцион по лицензиям на частоты для 4G. Всего было предложено шесть лицензий, за три из которых развернулась нешуточная борьба. На получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии IMT (4G) мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell заплатили в сумме 5,434 млрд грн за шесть лотов.
Серия торгов за частоты диапазона 1800 МГц принесла государству 5,434 млрд грн, а с учетом результатов торгов за частоты в районе 2600 МГц – 7,9 млрд грн, о чем заявил президент Украины Петр Порошенко, посетивший торги.
Также представители мобильных операторов рассказали, когда в Украине запустят 4G. Та, например, руководитель lifecell Исмет Языджи отметил, что этот оператор готов запустить мобильную связь 4G уже в июле, как только будут завершены работы по конверсии частот.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, 4G, Порошенко
- Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв20:58
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- «Мы хотим диалога»: Хуг обяснил причину встречи в главарями ОРДЛО18:57
- Пенсионеры из зоны АТО смогут проверить дату пересечения КПВВ на сайте ПФУ17:49
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
- Строительство Крымского моста: озвучены новые проблемы для Украины15:40
- В мариупольском порту будут строить зерновой терминал14:35
- В Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие»11:00
- Донецкий художник раскритиковал донбасских "пацифистов"10:45
- Как реже болеть: ценные советы от иммунологов22:29
- Врач по договору: на что может рассчитывать пациент22:07
- Россия объявила о высылке шведских и чешских дипломатов21:32
- Страстная неделя: чего категорически нельзя делать21:15
- Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв20:58
- Илон Маск получил разрешение на запуск всемирной Wi-Fi сети20:40
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Лавров выдворил из России 13 украинских дипломатов – Климкин19:45
- Росиия требует доступа к дочери Сергея Скрипаля — Юлии19:30
- Как реже болеть: ценные советы от иммунологов22:29
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь18:38
- Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают17:35
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга
- Стало известно, как россияне наказывают боевиков «ЛДНР»
- "Минск" давно умер: в Украине рассказали, как реально закончить войну на Донбассе