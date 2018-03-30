Сегодня в более чем 20 городах Украины запустят 4G

30.03.2018 16:15

Порошенко поздравил украинцев с новым этапом в мобильной связи

Сегодня, 30 марта, в Украине мобильные операторы начинают внедрение нового поколения связи 4G. Об этом написал на своей странице в Facebook глава государства Петр Порошенко.

"Связь четвертого поколения отныне в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G более чем в двадцати городах Украины! Поздравляю украинцев с внедрением 4G", – написал Порошенко.

Напомним, 6 марта в Украине прошел второй аукцион по лицензиям на частоты для 4G. Всего было предложено шесть лицензий, за три из которых развернулась нешуточная борьба. На получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии IMT (4G) мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell заплатили в сумме 5,434 млрд грн за шесть лотов.

Серия торгов за частоты диапазона 1800 МГц принесла государству 5,434 млрд грн, а с учетом результатов торгов за частоты в районе 2600 МГц – 7,9 млрд грн, о чем заявил президент Украины Петр Порошенко, посетивший торги.

Также представители мобильных операторов рассказали, когда в Украине запустят 4G. Та, например, руководитель lifecell Исмет Языджи отметил, что этот оператор готов запустить мобильную связь 4G уже в июле, как только будут завершены работы по конверсии частот.

Источник: https://www.segodnya.ua