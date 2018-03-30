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Украинцев массово отключат от телевидения: Кабмин назвал дату
Украинское правительство приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевещания
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Кабмина.
«В целях обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении «Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания» правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключения аналогового телевизионного вещания с 01.07.2018 года», — сообщили в пресс -службе правительства.
Напомним, ранее стало известно, как украинцы относятся к запрету отдельных российских фильмов и артистов. Показательны в этом плане результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Исследование общественного мнения показало, что поддерживают запрет лишь 29% опрошенных, тогда как 53% выступают против.
Как сообщала Politeka, недавно в Украине прокатилась новая волна споров из-за запрета российских фильмов.
На этот раз поводом стало то, что два украинских телеканала — «Интер» и «СТБ» — получили предупреждение за трансляцию фильмов с актерами, чьи фамилии есть в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Отметим, отстаивая свою позицию телеканалы на заседании Нацсовета, говорили о том, что не видят нарушений норм действующего законодательства в демонстрации этих фильмов. Юристы, защищавшие права телеканалов, апеллировали к Закону Украины «О кинематографии», который позволяет демонстрацию фильмов, если они сделаны до 1991 года.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, телевидение, Кабмин
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