Украинцев массово отключат от телевидения: Кабмин назвал дату

30.03.2018 09:45

Украинское правительство приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевещания

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Кабмина.

«В целях обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении «Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания» правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключения аналогового телевизионного вещания с 01.07.2018 года», — сообщили в пресс -службе правительства.

Напомним, ранее стало известно, как украинцы относятся к запрету отдельных российских фильмов и артистов. Показательны в этом плане результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Исследование общественного мнения показало, что поддерживают запрет лишь 29% опрошенных, тогда как 53% выступают против.

Как сообщала Politeka, недавно в Украине прокатилась новая волна споров из-за запрета российских фильмов.

На этот раз поводом стало то, что два украинских телеканала — «Интер» и «СТБ» — получили предупреждение за трансляцию фильмов с актерами, чьи фамилии есть в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Отметим, отстаивая свою позицию телеканалы на заседании Нацсовета, говорили о том, что не видят нарушений норм действующего законодательства в демонстрации этих фильмов. Юристы, защищавшие права телеканалов, апеллировали к Закону Украины «О кинематографии», который позволяет демонстрацию фильмов, если они сделаны до 1991 года.

Источник: Politeka