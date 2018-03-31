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Пэрис Хилтон прилетела во Львов

31.03.2018 10:15
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Пэрис Хилтон прилетела во Львов

37-летняя американская светская львица, звезда шоу-бизнеса Пэрис Хилтон прилетела 30 марта во Львов. Ее пригласили на открытие отеля "Гранд Готель", которое состоится 31 марта.

Как сообщает ZAXID.NET, американская знаменитость прилетела вместе со своим женихом, голливудским актером с украинскими корнями Крисом Зилком. В аэропорту пару встречали журналисты и поклонники. Хилтон пробудет во Львове несколько дней.

Напомним, что Пэрис является внучкой владельца одной из крупнейших гостиничных сетей мира Hilton Hotels & Resorts Баррона Хилтона. Однако в 2007 году он подписал завещание, по которому 97% всего своего бизнеса передал на благотворительность.



Теги: Украина, Львов, отель, Пэрис Хилтон
 
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