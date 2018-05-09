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Линдеманна подставили: назван настоящий отец ребенка Лободы
Вокалист популярной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого называют в СМИ предполагаемым отцом второго ребенка украинской поп-дивы Светланы Лободы, был выбран менеджментом артистки только для разговоров, в то время как настоящим отцом может быть неравнодушен к ней певец Макс Барских.
Об этом заговорили поклонники певицы в комментариях под свежим видео на странице Лободы в Instagram.
В соцсети, накануне очередной российской музыкальной премии, исполнительница опубликовала короткий ролик, на нем звезда запечатлена с Максом Барских, который уже не впервые демонстрирует свои чувства к певице.
"Это был действительно хороший номер. Что же нас ждет в этом году?" - прокомментировала видео Лобода.
В комментариях под постом тут же заговорили, настолько артисты хорошо смотрятся вместе. Некоторые фоловери Лободы посоветовали перестать уже скрывать их взаимные чувства.
"И одружіться уже", "Какие красивые они, прекрасная пара", "Мне кажется Тилль для отвода глаз. Вряд ли от него ребенок будет", "Мне кажется они были бы отличной парой", "Говорю вам, отец - Барских", - стали дискутировать под роликом.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, беременность, Лобода, певица
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- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
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