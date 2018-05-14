Донецкая команда «Шахтер» в 11 раз стал чемпионом Украины по футболу

14.05.2018 09:00

За один тур до окончания турнира донецкая команда «Шахтер» досрочно стала чемпионами Украины, выиграв это звание 11 раз за свою историю.

Отмечается, что «Шахтер, обыграв в Харькове «Верес «со счетом 1:0, оторвался от ближайшего преследователя на 5 очков. Теперь матч последнего тура «Динамо» — «Шахтер» уже не будет иметь турнирного значения.

Источник: https://donpress.com