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Донецкая команда «Шахтер» в 11 раз стал чемпионом Украины по футболу
14.05.2018 09:00
За один тур до окончания турнира донецкая команда «Шахтер» досрочно стала чемпионами Украины, выиграв это звание 11 раз за свою историю.
Отмечается, что «Шахтер, обыграв в Харькове «Верес «со счетом 1:0, оторвался от ближайшего преследователя на 5 очков. Теперь матч последнего тура «Динамо» — «Шахтер» уже не будет иметь турнирного значения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, спорт, футбол
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