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Донецкая команда «Шахтер» в 11 раз стал чемпионом Украины по футболу

14.05.2018 09:00
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Донецкая команда «Шахтер» в 11 раз стал чемпионом Украины по футболу

За один тур до окончания турнира донецкая команда «Шахтер» досрочно стала чемпионами Украины, выиграв это звание 11 раз за свою историю.

Отмечается, что «Шахтер, обыграв в Харькове «Верес «со счетом 1:0, оторвался от ближайшего преследователя на 5 очков. Теперь матч последнего тура «Динамо» — «Шахтер» уже не будет иметь турнирного значения.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, спорт, футбол
 
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