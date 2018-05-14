Известный российский телеведущий рассказал, как за год выучил украинский язык

14.05.2018 15:13

В интервью ведущей программы «Светская жизнь» Кате Осадчей известный журналист Алексей Суханов, который ранее был сотрудником российского телевидения, заявил, что испытывает гордость из-за того, что теперь он является телеведущем украинского телевидения, передает replyua.net.

Кроме того, год назад Суханов начал изучать украинский язык и, надо сказать, это у него очень неплохо получается.

«Первый год я просто пытался слушать и изучать, однако так, чтобы активно начать разговаривать на украинском - год назад», - рассказал Алексей Суханов. В то же время он добавил, что занимался с преподавателем.





Более того, журналист подчеркнул, что никогда не чувствовал себя в Украине чужим. «Никогда, ни разу мои друзья и знакомые не смотрели на меня, именно для российского ведущего и журналиста. Они видели личность, человека, в связи с чем я очень счастлив», - отметил Алексей. Отметим, что родился Суханов в российском городе Иваново, и, как он сам говорит, с самого детства хотел работать на телевидении.

