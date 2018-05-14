Украина высокотехнологичная. Как развивается отечественная ИТ-индустрия

14.05.2018 16:45

В 2018 году сразу 18 украинских компаний попали в рейтинг 100 лучших аутсорсинговых компаний мира. Более того, британская ассоциация Global Sourcing Association признала Украину лучшей в предоставлении услуг по аутсорсингу в 2017 году. Как украинцам удается конкурировать с зарубежными разработчиками и каковы перспективы украинской ИТ-отрасли, выясняли эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.





Кто и где «кует» украинский код?

По данным Минюста, в Украине зарегистрировано 125 тысяч ФЛП, которые предоставляют услуги по информационным технологиям (ИТ). Наиболее многочисленными являются категории «Компьютерное программирование» (82 тысячи человек), «Консультирование по вопросам информатизации» (21 тысяча) и «Обработка данных» (15 тычас). Крупнейшими ИТ-центрами являются Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Винница и Запорожье. В то же время, по подсчетам интернет-сообщества программистов DOU, за последний год отрасль ИТ выросла на 27% и теперь объединяет почти 127 тысяч специалистов. По прогнозам экспертов, к 2025 году количество украинских «айтишников» может вырасти до более 240 тысяч.

При этом отрасль активно расширяется не только в столице, но и в регионах. Например, во Львове в 2015 году насчитывалось около 15 тысяч программистов, а в 2017-м – уже 20 тысяч. Кроме того, ИТ создает дополнительные рабочие места в смежных отраслях.

«Каждый ИТ-специалист, живя во Львове, создает еще 3,37 рабочих места. Итак, мы обеспечиваем работой более 50 тысяч львовян», – комментирует председатель Наблюдательного Совета Львовского ИТ Кластера Андрей Павлив.

Как свидетельствует опрос DOU, большинство украинских «айтишников» – мужчины, однако за последние 5 лет доля женщин в ИТ заметно возросла: с 7% в 2012-м – до 20% в 2017 году. Женщины одинаково работают как в сфере разработки и тестирования, так и в нетехнических направлениях (маркетинг, HR или PR).

Крупнейшими работодателями в Украине являются компании EPAM, Luxsoft, Globallogic, Ciklum, SoftServe и другие. По данным Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), в 2017 году государство получило от ИТ-сектора 7,8 млрд грн налогов, что на 38% больше, чем в 2016 году. В целом вклад рынка ИT в экономику страны составил около 4% ВВП.

Программы на экспорт

Эксперты выделяют в украинском ИТ-секторе четыре основных сегмента: это – разработка аппаратного обеспечения, ИТ-продуктов, ИТ-сервисов, а также аутсорсинг бизнес-процессов. Сервисная часть ИТ-сектора занимает наибольшую долю, и почти 80% услуг ИТ-компании экспортируют. По разным оценкам, в Украине работает около 500 аутсорсинговых компаний, клиентами которых являются Citi, L'Oreal, Versace, Mastercard, Viaplay, SAS, TUI Group, Sephora, Pony Express, Lacoste и многие другие всемирно известные бренды и компании.

Экспорт ИТ-услуг является третьим по объему после АПК и металлургии. В прошлом году он достиг 3,6 млрд долл., подсчитали специалисты ЕБА. С одной стороны, это следствие увеличения количества специалистов в стране, а с другой – роста объема заказов из-за рубежа (в основном из ЕС и США). Репутация украинских компаний на глобальном рынке ИТ растет, и все чаще украинские разработчики попадают в авторитетные международные рейтинги. Один из последних примеров – рейтинг 100 лучших аутсорсинговых компаний мира от Международной ассоциации специалистов по аутсорсингу (IAOP), куда попали 18 представителей из Украины. На пять больше, чем в 2016 году.

«Нынешние результаты The Global Outsourcing 100 доказывают, что мы научились не только создавать высокотехнологичные решения для наших клиентов, но и качественно вести бизнес по лучшим мировым стандартам», – убежден Александр Кубраков, исполнительный директор Ассоциации «ИТ Украины».

Способствует развитию ИТ-бизнеса в Украине, по мнению экспертов, также налоговый климат, поскольку большинство украинских «айтишников» оформлены как частные предприниматели и платят налоги по упрощенной системе. А кроме того, отрасль имеет поддержку главы государства. Осенью в послании к Верховной Раде Президент Петр Порошенко назвал ИТ приоритетной отраслью для развития экспортного потенциала и экономики.

«ИТ-сфера – одна из ключевых для экономики Украины... С нами готовы активно сотрудничать ключевые мировые производители, крупные венчурные фонды потому, что наше государство – это место, где рождаются новые идеи», – подчеркнул глава государства.

Нация стартапов

Украина возглавляет рейтинг The Good Country Index в области науки и технологий. Три украинские стартапы – Setapp, PatentBot, Petcube Bites – получили престижную премию Golden Kitty Awards как лучшие изобретения и проекты по итогам прошлого года. Украина является пилотной площадкой для многих инвестиционных проектов.

Исследование венчурного фонда AVentures Capital свидетельствуют, что инвестиции в украинские IT-компании составили 265 млн долларов в 2017 году, что на 231% больше, чем в 2016-м. Лишь один стартап Grammarly привлек 110 млн долларов. Также миллионные инвестиции получили такие компании, как BitFurry (30 млн долл.), Petcube (10 млн долл.) и People.ai (7 млн ​​долл.).

При этом 96% инвестиций составил иностранный капитал с участием украинских инвесторов. Ведущими вкладчиками были иностранные инвестиционные фонды – General Catalyst, IVP, Spark и Almaz Capital. Часть средств (3%) стартапы получили на мировых краудфандингових платформах. Средняя сумма инвестиций выросла до 500 тыс. долл. на этапе разработки продукта и до 4,8 млн долл. на стадии выхода на массовый рынок.

«Общий объем инвестиций в украинские ИТ-компании за последние 5 лет составил 630 млн долларов, в том числе с участием ведущих мировых инвесторов, что свидетельствует о развитии и устойчивости отрасли в условиях экономических и политических проблем страны», – рассказал управляющий партнер AVentures Capital Евгений Сысоев.

Предыдущие годы участие отечественного и иностранного капиталов было равномерным, однако с ростом инвестиционных сумм украинские доноры уже не могут конкурировать с зарубежными инвесторами. По мнению аналитиков, это вызов, который украинской экономике еще предстоит преодолеть.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля