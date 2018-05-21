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Год без российских соцсетей. Что изменилось для украинцев?
Прошел год, как в Украине заблокировали российские социальные сети. Тогда пользователи и специалисты по-разному отнеслись к ограничению: от возмущения к безоговорочной поддержки. Изменились ли предпочтения украинской интернет-аудитории год спустя, анализировали наши эксперты.
Сработал ли запрет?
По данным международного агентства «We are social», 25,5 миллионов украинцев пользуются сетью интернет. Из них более 13 млн используют социальные сети. Однако большинство пользователей не осознает, что, кроме развлечений и общения, сеть несет немало угроз. В частности, через доступ к личной информации, которую могут использовать против гражданина и государства в целом.
17 мая прошлого года Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о запрете российских сайтов. Были заблокированы сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb, бухгалтерской программы 1С, а также «Кинопоиск». Однако наибольший резонанс вызвало то, что под блокировку попали соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ряд сервисов «Яндекс» и «Mail.ru». На апрель 2017-го года все эти сервисы входили в топ-10 самых посещаемых сайтов Украины.
Несмотря на доказанные факты сбора российскими спецслужбами личных данных украинцев, пользователи и специалисты по-разному отнеслись к этому запрету. Некоторые эксперты поддержали этот шаг, другие говорили о нарушениях прав человека и предсказывали, что запрет не сработает. Год спустя оппонентов легко рассудить. По данным аналитической компании Kantar TNS CMeter, на апрель 2018-го ни один российский сервис не попадает в десятку популярных сайтов нашей страны. За время запрета российские социальные сети потеряли не менее 30% охвата и дальше ежемесячно теряют 1-2%.
Несмотря на опасения скептиков, для пользователей блокировка не стала катастрофой. На смену российским продуктам пришли европейские и американские аналоги. Аудитория «Вконтакте» открыла для себя Facebook и Instagram, навигационные сервисы «Яндекс» уступили место продуктам Google. По данным онлайн-издания Watcher, за последний год количество украинских пользователей Facebook выросло на 67% – с 6,6 до 11 миллионов, Instagram – с 3,6 до 7,3 миллиона. Лидерами по охвату украинской аудитории стабильно остаются Google и Youtube.
Жизнь онлайн продолжается
Конечно, соцсети – это не только «лайки» и комментарии, но и бизнес. Крупные украинские компании от блокировки не пострадали, просто закрыли официальные аккаунты в запрещенных сетях. Представители же малого бизнеса, в частности, те, кто зарабатывал продажей через сообщества «ВКонтакте», имели немало опасений. Но и они за год смогли переориентироваться на другие пути продаж через Instagram и Facebook, а порой даже выйти на новый уровень.
«Блокирование российских соцсетей многих заставило мыслить масштабнее и применять новые каналы сбыта своей продукции», – отмечает руководитель «Киевского публичного агентства коммуникаций» Инна Ковальчук.
Специалист по контекстной рекламе Юлия Маек соглашается, что после блокировки российских ресурсов генерировать трафик для сайтов заказчиков стало значительно сложнее, поскольку Google имеет более высокие критерии и требует качественного контента.
Конечно, говорить о полном отказе от российских сайтов рано. По статистике, каждый третий украинец продолжает хотя бы раз в месяц посещать страницу «ВКонтакте». Такую статистику эксперты считают типичной и говорят о переходном периоде.
«Как показывает опыт других стран, в которых социальные сети запрещены, количество пользователей сократилось, но около 10 процентов пользователей являются стабильными. Выполнить решение СНБО реально, но на 100 процентов что-то запретить в интернете невозможно», – отмечает эксперт ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова.
Почему кибербезопасность – это серьезно
Специалисты уверяют, что, несмотря на возможности обхода блокировки с помощью VPN-соединения, запрет существенно повлиял на поведение пользователей. И даже если он будет снят, аудитория вряд ли вернется к российским сервисам. Вся страна увидела доказанные факты сбора российскими спецслужбами личных данных украинцев через подконтрольные интернет-сервисы. Так, в конце мая прошлого года, сотрудники Службы безопасности Украины провели в Киеве и Одессе обыски в офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс». Правоохранители выяснили, что менеджмент компании незаконно собирал и передавал в Россию персональные данные украинцев. В частности, род занятий, образ жизни, места нахождения, проживания, работу, досуг, источники и размеры доходов, номера телефонов, адреса электронной почты и доступы к аккаунтам в соцсетях. Оперативники установили, что в РФ передавалась информация о сотрудниках правоохранительных органов и военнослужащих ВСУ.
И это не единственный пример посягательств на кибербезопасность Украины. После начала военных действий на Донбассе американская компания CrowdStrike обнаружила, что российские хакеры распространили через соцсеть «ВКонтакте» вирус, который инфицировал программы на Android. Это позволило россиянам получить доступ к программному обеспечению, которое использовали украинские артиллеристы. Таким образом российские военные получали данные о расположении орудий и могли заранее нанести удар.
Собственно, Украина была едва ли не первой, кто столкнулся с гибридными инструментами России в социальных сетях. Позже весь мир услышал о вмешательстве РФ в выборах президента США через Facebook, в частности, о «фабрике троллей» и незаконном сборе данных американских избирателей. Поэтому у экспертов не возникает сомнений, что решение украинских властей предупредило еще множество возможных атак. Вернуться российские сети в Украину могут только при одном условии, которое неоднократно озвучивал глава государства Петр Порошенко.
«Когда последний российский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины, мы будем готовы пересмотреть это решение», – подчеркнул Президент.
Большинство экспертов разделяет мнение, что процесс отдаления украинцев от российских сервисов прошел точку невозврата. Пользователи открыли для себя новые сервисы, а бизнес – даже получил перспективу к росту. Год спустя уже мало кто ностальгирует по «Вконтакте», продолжая осваивать новые площадки.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, Интернет, ВКонтакте, соцсети
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