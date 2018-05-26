- В Украине новые правила регистрации браков: анализы для молодоженов22:02
- Опасные ТРЦ в Украине: Гройсмана призвали сделать решительный шаг17:19
- В Украине введут экзамен по языку для желающих получить гражданство17:02
- В "ДНР" участились случаи мошенничества, связанных с украинскими пенсиями11:42
- В Украине изменились правила покупки валюты11:00
- Боевики ЛНР и журналисты из "ANNA-News" попались на очередном фейке22:07
- "Донбасс – это Россия, не был он никакой Украиной", - циничное заявление пропагандиста Шейнина. ВИДЕО21:46
- Медведчук заявил о необходимости прямых переговоров Украины с «ДНР/ЛНР»21:05
- Порошенко рассказал, как будет освобождать Донбасс20:26
- Экономический "террор" в Азовском море: Тымчук рассказал, зачем оккупант затеял новый шантаж20:04
Финал Лиги чемпионов в Киеве: всё, что нужно знать о сегодняшней футбольной битве
Сегодня, 26 мая, в Киеве состоится мужской финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится. В матче, который состоится на НСК "Олимпийский", сойдутся мадридский "Реал" и ливерпульский "Ливерпуль". Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу Украины прибудет около 50 тыс. гостей.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил команды и болельщиков финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. На своей странице в Фейсбуке глава государства написал: "Сегодня Киев стал футбольной столицей Европы и мира. Поздравляю команды и их болельщиков, и пусть победит сильнейший!".
26 мая, 21:45
Киев, "Олимпийский"
Лига чемпионов, финал
"Реал" - "Ливерпуль"
смотреть поединок можно на канале "Футбол 1".
Вот, что пишет о грядущей футбольной битве грандов 112.ua:
"Мадридский "Реал" третий год подряд вышел в финал Лиги чемпионов. Зидану удается настраивать своих подопечных на игры ЛЧ куда лучше, чем на поединки внутренних соревнований, где успехов не так много. Если "Реал" выиграет сегодня, он станет первым, кому это удастся сделать 13 раз. Невероятный показатель! У "Милана", идущего вторым в списке, "всего" 7 кубков. О других интересных фактах о финале Лиги чемпионов в Киеве можно прочитать здесь.
"Ливерпуль" пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Однако предыдущий большой успех клуба датируется 2005 годом, а в 2007 году мерсисайдцы проиграли в финале.
Этот финал станет настоящим праздником атаки. Возможно, он даже войдет в топ-10 лучших финалов Лиги чемпионов в истории.
У "Реала" впереди бьет персональные рекорды Криштиану Роналду, который до полуфинала с "Баварией" забивал в течение 11 матчей. У "Ливерпуля" в атаке веселится трио Фирмино - Салах - Мане. И если у кого-то из тройки не идет игра, другие вкладываются чуть больше и вытягивают общий уровень.
"Реал" в этом сезоне в большинстве своих игр побеждал за счет класса. Кто бы ни был в соперниках у мадридцев, подопечные Зидана выжидали свой момент, забивали, а после по-чемпионски добивали соперника, если такие возможности возникали. Но в плей-офф проблемы у "Реала" возникали всегда в ответных матчах, когда те же "Ювентус" и "Бавария" исправляли ситуацию первого матча и ставили под сомнение проход "Реала" дальше, который перед началом поединка казался уже решенным.
"Ливерпуль" также все вопросы старался решить в первом матче, причем делал это ярко и с большим количеством голов. Никто не ожидал, что "красные" не оставят мокрого места от "Манчестер Сити", который уверенно стал чемпионом Англии. С "Ромой" пришлось пободаться (особенно в те моменты, когда римляне брали игру под свой контроль) в первую очередь психологически. Концовка матча в Ливерпуле и пропущенные четыре гола в Риме говорят о том, что команда Клоппа не в состоянии играть на высоком уровне все 90 минут матча.
Сегодняшний матч - первый с 2012 года финал топ-турнира, который проходит в Киеве на НСК "Олимпийский". Тогда наша столица принимала финал Евро-2012.
Составы команд и слова тренеров
"Реал" Мадрид
Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья и Люка Зидан.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Дани Себальос.
Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан:
"Люди могут рассуждать, кто фаворит, но мы знаем, что в этом матче нет фаворитов. Шансы команд равны, как и в любом финале. Мы должны показать свою игру и постараться победить. Мы не считаем себя фаворитами и не думаем, что победа должна достаться именно нам".
"Ливерпуль"
Вратари: Лорис Кариус, Дэнни Уорд, Симон Миньоле.
Защитники: Натаниэль Клайн, Виргил ван Дейк, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнолд, Натаниэль Филлипс.
Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Эмре Джан, Кертис Джонс.
Нападающие: Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Садьо Мане, Дэнни Ингз, Доминик Соланке, Бен Вудберн, Рафаэл Камашу.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:
"Девять месяцев назад, когда мы начинали путь в этом сезоне, мы уже были хорошей командой. Но сейчас мы стали лучше. Каждый из нас мечтал попасть в финал, но добиться этого удалось во многом благодаря нашему духу. Да, "Реал" может чувствовать себя более уверенно, но все решит игра на поле. Мы хорошо проанализировали соперника и сделали свои выводы. По пути в Киев мы сделали очень многое, чтобы также рассчитывать на победу".
Прогноз букмекеров
Фаворитом финала считают "Реал". На третью подряд победу мадридцев в финале ЛЧ дают коэффициент 2.27. Победа "красных" котируется коэффициентом 3.20. А вот ничья - 4.00. Также в конторах верят, что голов сегодня будет порядочно. Ставка ТБ 2.5 идет коффом 1.50.
Теги: Украина, спорт, футбол, Киев, Лига Чемпионов
- В Киеве врачи и наркоманы сразятся на футбольном поле
- В Киеве весной пройдет Чемпионат Европы по пляжному футболу
- В день матча Украина-Франция в Донецке обещают дождь с грозой
- Экс-игрок "Динамо" Андрей Шевченко живет далеко не на зарплату
- Гильерме считает, что его "мало"
- Мишель Платини после встречи с Януковичем сделает заявление
- "Ни славы, ни почестей. Розыск прекращен", - в НП сообщили о ликвидации предателя из Мариуполя22:27
- На Донетчине детей не пускали на финал патриотической игры21:44
- На каких водоемах Донецкой области можно купаться без риска для жизни и здоровья21:06
- День защиты детей: Как соблюдают права ребенка в «ДНР»20:24
- В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей20:06
- Молодежь Донецка рассказала, где планирует работать после завершения учебы19:04
- В Донецке горела многоэтажка. Погиб мужчина18:39
- В Донецка заметили колону военной техники, которая двигалась по центру города18:20
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске17:54
- В "ДНР" знают причину дефицита бензина и посетовали, что при Украине эта проблема решалась быстро17:36
- "Ни славы, ни почестей. Розыск прекращен", - в НП сообщили о ликвидации предателя из Мариуполя22:27
- В Украине новые правила регистрации браков: анализы для молодоженов22:02
- На Донетчине детей не пускали на финал патриотической игры21:44
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- На каких водоемах Донецкой области можно купаться без риска для жизни и здоровья21:06
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- День защиты детей: Как соблюдают права ребенка в «ДНР»20:24
- В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей20:06
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Лукашенко считает, что Россия не заинтересована в завершении войны на Донбассе и в Сирии19:29
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение
- "Два дня ждал эту новость", - волонтер рассказал о новой победе "третьей силы" на Светлодарской дуге