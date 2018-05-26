Финал Лиги чемпионов в Киеве: всё, что нужно знать о сегодняшней футбольной битве

26.05.2018 12:00

Сегодня, 26 мая, в Киеве состоится мужской финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится. В матче, который состоится на НСК "Олимпийский", сойдутся мадридский "Реал" и ливерпульский "Ливерпуль". Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу Украины прибудет около 50 тыс. гостей.



Президент Украины Петр Порошенко поздравил команды и болельщиков финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. На своей странице в Фейсбуке глава государства написал: "Сегодня Киев стал футбольной столицей Европы и мира. Поздравляю команды и их болельщиков, и пусть победит сильнейший!".



26 мая, 21:45

Киев, "Олимпийский"

Лига чемпионов, финал

"Реал" - "Ливерпуль"

смотреть поединок можно на канале "Футбол 1".



Вот, что пишет о грядущей футбольной битве грандов 112.ua:



"Мадридский "Реал" третий год подряд вышел в финал Лиги чемпионов. Зидану удается настраивать своих подопечных на игры ЛЧ куда лучше, чем на поединки внутренних соревнований, где успехов не так много. Если "Реал" выиграет сегодня, он станет первым, кому это удастся сделать 13 раз. Невероятный показатель! У "Милана", идущего вторым в списке, "всего" 7 кубков. О других интересных фактах о финале Лиги чемпионов в Киеве можно прочитать здесь.



"Ливерпуль" пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Однако предыдущий большой успех клуба датируется 2005 годом, а в 2007 году мерсисайдцы проиграли в финале.



Этот финал станет настоящим праздником атаки. Возможно, он даже войдет в топ-10 лучших финалов Лиги чемпионов в истории.



У "Реала" впереди бьет персональные рекорды Криштиану Роналду, который до полуфинала с "Баварией" забивал в течение 11 матчей. У "Ливерпуля" в атаке веселится трио Фирмино - Салах - Мане. И если у кого-то из тройки не идет игра, другие вкладываются чуть больше и вытягивают общий уровень.



"Реал" в этом сезоне в большинстве своих игр побеждал за счет класса. Кто бы ни был в соперниках у мадридцев, подопечные Зидана выжидали свой момент, забивали, а после по-чемпионски добивали соперника, если такие возможности возникали. Но в плей-офф проблемы у "Реала" возникали всегда в ответных матчах, когда те же "Ювентус" и "Бавария" исправляли ситуацию первого матча и ставили под сомнение проход "Реала" дальше, который перед началом поединка казался уже решенным.



"Ливерпуль" также все вопросы старался решить в первом матче, причем делал это ярко и с большим количеством голов. Никто не ожидал, что "красные" не оставят мокрого места от "Манчестер Сити", который уверенно стал чемпионом Англии. С "Ромой" пришлось пободаться (особенно в те моменты, когда римляне брали игру под свой контроль) в первую очередь психологически. Концовка матча в Ливерпуле и пропущенные четыре гола в Риме говорят о том, что команда Клоппа не в состоянии играть на высоком уровне все 90 минут матча.



Сегодняшний матч - первый с 2012 года финал топ-турнира, который проходит в Киеве на НСК "Олимпийский". Тогда наша столица принимала финал Евро-2012.



Составы команд и слова тренеров



"Реал" Мадрид



Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья и Люка Зидан.



Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими.



Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Дани Себальос.



Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан:



"Люди могут рассуждать, кто фаворит, но мы знаем, что в этом матче нет фаворитов. Шансы команд равны, как и в любом финале. Мы должны показать свою игру и постараться победить. Мы не считаем себя фаворитами и не думаем, что победа должна достаться именно нам".



"Ливерпуль"

Вратари: Лорис Кариус, Дэнни Уорд, Симон Миньоле.



Защитники: Натаниэль Клайн, Виргил ван Дейк, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнолд, Натаниэль Филлипс.



Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Эмре Джан, Кертис Джонс.



Нападающие: Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Садьо Мане, Дэнни Ингз, Доминик Соланке, Бен Вудберн, Рафаэл Камашу.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:



"Девять месяцев назад, когда мы начинали путь в этом сезоне, мы уже были хорошей командой. Но сейчас мы стали лучше. Каждый из нас мечтал попасть в финал, но добиться этого удалось во многом благодаря нашему духу. Да, "Реал" может чувствовать себя более уверенно, но все решит игра на поле. Мы хорошо проанализировали соперника и сделали свои выводы. По пути в Киев мы сделали очень многое, чтобы также рассчитывать на победу".



Прогноз букмекеров



Фаворитом финала считают "Реал". На третью подряд победу мадридцев в финале ЛЧ дают коэффициент 2.27. Победа "красных" котируется коэффициентом 3.20. А вот ничья - 4.00. Также в конторах верят, что голов сегодня будет порядочно. Ставка ТБ 2.5 идет коффом 1.50.