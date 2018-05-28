Экономист предупредил украинцев о проблеме с пенсиями

28.05.2018 14:50

Эксперт советует не слишком рассчитывать на государство

Существующая в Украине солидарная пенсионная система на сегодняшний день стала нежизнеспособной, а запустить анонсированную Кабмином накопительную систему будет весьма непросто. Украинцам не стоит рассчитывать на государство, если они хотят обеспечить себе безбедную старость.

Такое мнение высказал экономический эксперт Виталий Кузьмин, пишет Обозреватель.

"В Украине на сегодняшний день 12 млн пенсионеров, а работающего населения примерно 10-11 млн. Кроме того, 6 млн - люди, которые работают в государственной сфере, и зарплата которых не очень высокая. Соответственно, содержать такое количество пенсионеров наша экономика не может", - отметил эксперт.

По его словам, солидарная пенсионная система хорошо работает в том случае, когда работающих людей больше, чем пенсионеров.

"У нас на сегодняшний день ситуация направлена катастрофически в другую сторону, плюс огромное количество людей выезжает за границу. Это трудоспособное население, которое и должно зарабатывать пенсионерам на пенсию", - объяснил экономист.

Комментируя введение накопительной пенсионной системы, Кузьмин заявил: "Мы можем принять закон, но запустить эту систему будет довольно сложно в наших реалиях. Чтобы накопительная система работала, нужна сбалансированная экономика, чтобы не было нынешних 17% инфляции".

Экономист отметил, что при накопительной системе пенсионные фонды, куда украинцы будут вкладывать средства, должны их где-то размещать, чтобы они работали.

"Должен работать фондовый рынок, а в Украине он не работает. Во что вкладывать эти средства? Это должны быть предприятия, которые имеют самый высокий уровень доверия. У нас таких предприятий нет, у нас к банкам нет доверия. За границей есть огромные компании и корпорации, в акции которых вкладываются эти средства, они работают. А нам некуда вкладывать эти средства", - считает он.

"Мой совет всем - если вы хотите нормально себя чувствовать на пенсии, вы должны заботиться о своей пенсии уже сегодня и сами, и не рассчитывать на государство, а думать, каким образом ваш капитал умножить, куда вложить средства, чтобы они начинали работать, чтобы когда вы выйдете на пенсию, у вас были собственные сбережения", - заключил Кузьмин.

Источник: https://from-ua.com