Эксперт спрогнозировал тяжелые последствия повышения цен на газ в Украине

28.05.2018 20:40

В случае еще одного повышения цен на газ в Украине для промышленности и ряда других хозяйственных субъектов страны стоит ожидать негативного влияния на обще показатели цен.

Как передает replyua.net, об этом эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал в интервью facenews.ua. По его словам, в следующем месяце цены на газ вырастут почти на 10% по сравнению с тарифами в мае, из-за чего в стране прежде всего подорожают стройматериалы, металлургическая продукция, минеральные удобрения и сельхозпродукция.



Также Землянский добавил, что рост цены на газ очень негативно повлияет на производство, ведь чем больше стоимость энергоносителя, тем больше вымывается оборотных средств и ниже становится конкурентоспособность предприятия.



«Увеличивается показатель затрат на производство единицы товара. Если, к примеру, сравнивать его с товарами российского производства, например, удобрениями, то российские химики тратят в два раза меньше денег на производство, чем украинские. В принципе, это затронет практически всех», - рассказал он.