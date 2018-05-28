Последние новости раздела
- Дети переселенцев провели акцию с домиками21:20
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Порошенко о Сенцове и не только: Весь мир возмущает беззаконие и тоталитарные методы кремлевского режима16:20
- Женился главный радикал Украины: появились фото15:19
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Аналитик: Россия всячески будет съезжать с "нормандского формата"10:53
- Дипломатический бой за Донбасс: второе дыхание "нормандского формата"08:10
- Порошенко и Помпео обсудили "Джавелин", "Северный поток - 2" и МН1707:40
- В Украине новые правила регистрации браков: анализы для молодоженов22:02
- Опасные ТРЦ в Украине: Гройсмана призвали сделать решительный шаг17:19
Элтон Джон посетил Украину
28.05.2018 21:30
Сегодня, по приглашению Фонда Елены Пинчук, в Украину приехал сэр Элтон Джон, известный всему миру не только как талантливый музыкант, но и как общественный деятель, основатель благотворительного фонда по борьбе со СПИДом.
В Киеве, на арт-заводе «Платформа», состоится мероприятие под названием «Кураж Базар», в рамках которого будет проведена благотворительная акция «День с Элтоном Джоном». Цель акции — профилактика и привлечение к борьбе со СПИДом в Украине.
«Главная фишка дня: встреча с Элтоном Джоном», — обещают организаторы «Кураж Базара».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Элтон Джон
Читайте также:
- Не меньше года: в частной разведке США дали прогноз по Донбассу
- Россия начнет новую спецоперацию по Украине в апреле
- Колесников рассказал, как сделать выбор между евроинтеграцией и Таможенным союзом
- Челябинец шел пешком на Урал со строительства Керченского моста
- Россия перебрасывает к границе с Украиной большое число военной техники
- Американский беспилотник провел очередную разведку на границе Украины с Россией
- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Жители Донбасса убивают оккупантов во время спора22:00
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса18:55
- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Жители Донбасса убивают оккупантов во время спора22:00
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
- Дети переселенцев провели акцию с домиками21:20
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка
- 10 примет об обручальном кольце