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Элтон Джон посетил Украину

28.05.2018 21:30
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Элтон Джон посетил Украину

Сегодня, по приглашению Фонда Елены Пинчук, в Украину приехал сэр Элтон Джон, известный всему миру не только как талантливый музыкант, но и как общественный деятель, основатель благотворительного фонда по борьбе со СПИДом.

В Киеве, на арт-заводе «Платформа», состоится мероприятие под названием «Кураж Базар», в рамках которого будет проведена благотворительная акция «День с Элтоном Джоном». Цель акции — профилактика и привлечение к борьбе со СПИДом в Украине.

«Главная фишка дня: встреча с Элтоном Джоном», — обещают организаторы «Кураж Базара».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Элтон Джон
 
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