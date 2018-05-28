Элтон Джон посетил Украину

28.05.2018 21:30

Сегодня, по приглашению Фонда Елены Пинчук, в Украину приехал сэр Элтон Джон, известный всему миру не только как талантливый музыкант, но и как общественный деятель, основатель благотворительного фонда по борьбе со СПИДом.

В Киеве, на арт-заводе «Платформа», состоится мероприятие под названием «Кураж Базар», в рамках которого будет проведена благотворительная акция «День с Элтоном Джоном». Цель акции — профилактика и привлечение к борьбе со СПИДом в Украине.

«Главная фишка дня: встреча с Элтоном Джоном», — обещают организаторы «Кураж Базара».

Источник: https://donpress.com