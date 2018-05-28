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Мужчины в шоке: Каменских сделала сенсационное заявление
Поклонники теряются в догадках: как она могла!
Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK призналась, что обручена, пишет Cosmopolitan.
На днях состоялась церемония награждения лучших артистов по версии журнала, где "Певицей года" была признана Настя Каменских. На мероприятии звезда продемонстрировала кольцо на безымянном пальце. Настя не стала отрицать, что оно обручальное. Однако кто является ее избранником, а также другие подробности Каменских раскрывать не стала.
Отметим, Настя неоднократно заявляла, что счастлива в отношениях, однако имя любимого не называет.
"Я не скрываю, что безумно счастлива, и каждому этого желаю. Я неоднократно говорила: когда наступит момент, и я захочу, обо всем обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных сплетен и разговоров. Счастье любит тишину", - рассказала певица в одном из недавних интервью.
Поклонники же убеждены, что избранником певицы является рэпер и продюсер Потап. Недавно фанаты артистов заподозрили их в тайной свадьбе.
Напомним, слухи о том, что отношения Насти и Потапа уже давно вышли за пределы деловых, ходят уже давно. Рэпер даже развелся со своей женой и матерью их ребенка Ириной Горовой.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Настя Каменских, свадьба, кольцо
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