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Новое постановление НБУ: что будет с вашими деньгами, если объявят «особый период»
Национальный банк ужесточил правила денежных расчетов
Чуть меньше месяца назад, 5 мая вышло постановление Национального банка Украины №51 «Об утверждении Положения об организации наличного обращения и ведения эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период».
Как сообщили сайту «Сегодня» в Нацбанке, термин «особый период» употребляется в значении, которое приведено в Законе Украины «Про оборону Украины». Там, в частности, говорится:
«Особый период – период, который наступает с момента оглашения решения о мобилизации (кроме гражданской) или доведения его до исполнителей относительно скрытой мобилизации или с момента введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях». Особый период «охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий».
Несмотря на устрашающее название постановления, никаких принципиально новых правил обращения с деньгами «в особый период» Нацбанк не изобрел. Нынешнее постановление пришло на смену предыдущему, которое было принято еще в 2004 году. И текст нового постановления, в принципе, не слишком сильно отличается от предыдущего.
Однако есть и серьезное отличие. Нормы постановления стали обязательными для выполнения, тогда как раньше в документе говорилось, что эти нормы «могут использоваться» в деятельности НБУ, других банков и субъектов хозяйствования».
Особый период действовал в Украине с марта по сентябрь 2014 года и с января по август 2015-го, но тогда положения постановления не были обязательными.
Необходимость изменений продиктована в том числе тем, что НБУ проводит централизацию, исключая из своей структуры региональные управления, которые впоследствии могут быть полностью ликвидированы. В связи с этим произошло перераспределение обязанностей между различными структурами при работе в особый период.
В НБУ заверяют, что принятие нового положения о денежном обращении в особый период не следует рассматривать как подготовку к неприятным событиям. Сложившаяся социально-политическая ситуация, конечно, явилась одним из оснований для обновления документа, однако это плановая работа, отмечают в Нацбанке. Подготовка новой версии «Положения об организации наличного обращения…» была предусмотрена Планом подготовки проектов регуляторных актов НБУ на 2018 год, который был утвержден еще 8 декабря, сообщили в пресс-службе Нацбанка по запросу «Сегодня».
Многие пункты Положения касаются сохранности и экономии наличных денег в особый период. В документе говорится, что основные задачи уполномоченных банков в этот период (если он все-таки наступит) – максимальная аккумуляция наличности из всех возможных источников, суровый режим экономии наличных, сокращение расчетов «живыми» деньгами
Конечно, в это время идут в ход резервные фонды наличности, стратегический запас банкнот, которые в обычное время спрятаны в центральном хранилище. Но их пустят в оборот только по особому распоряжению. В основном же в регионах будут проводиться «организационные меры по привлечению в кассы банков банкнот и монет». Магазины и финансовые учреждения обяжут сдавать собранные наличные средства в Нацбанк, а регулятор возьмет на себя их распределение между регионами.
Кроме того, все банки, которые в связи с какими-то событиями не смогут продолжить работу, обязаны вывезти деньги из своих хранилищ – в полном объеме – в места, определенные Нацбанком.
Департамент денежного обращения в особый период может принять решение о прекращении печатания новых денег. А может изменить критерии изношенности денег и, соответственно, изымать из обращения меньше купюр.
После объявления «особого периода» Нацбанк прекращает выпуск памятных и инвестиционных монет, а выпущенные ранее банки обязаны вернуть, говорится в Положении. Кстати, это один из пунктов, который демонстрирует, что нормы предыдущей версии Положения не были обязательными. В 2014 и 2015 году, во время особых периодов, НБУ выпустил по меньшей мере 30 новых коллекционных монет.
Также в Положении есть норма о том, что НБУ может принять решение о прекращении официального обращения наличных денег в том или ином регионе в особый период и об эвакуации имеющейся наличности, в том числе под охраной правоохранительных органов или вооруженных формирований.
Зато, если есть угроза захвата хранилищ «посторонними лицами», сотрудники НБУ обязаны опечатать помещения и «обеспечить повреждение и/или уничтожение ключей и кодов хранилищ и решетчатых дверей механическим или химическим способом», говорится в Положении об обращении наличных денег в особый период.
Как уже отмечалось, в особый период вводится режим экономии наличности. Нацбанк может рекомендовать или требовать от торгующих организаций по минимуму использовать наличные деньги и максимально расширить безналичные операции. В конце дня они обязаны будут сдавать всю наличную выручку в банк.
Ограничения на расчеты «живыми» деньгами могут выражаться и в установлении жестких лимитов на снятие денег с банковских карт.
«Нацбанк может вводить ограничения на снятие наличных денег предприятиями, организациями, физическими лицами – предпринимателями и населением с текущих и депозитных счетов», – подтвердили сайту «Сегодня» в НБУ.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, НБУ, финансы
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