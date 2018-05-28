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Жара днем и холодные ночи: какой погоды украинцам ждать в начале недели
Синоптики рассказали о небольших перепадах температур – где будет холодать, а где станет теплее
Начало недели в Украине будет очень теплым и без осадков, местами температура воздуха будет достигать почти 30 градусов, сообщает Укргидрометцентр.
Следующие два дня украинцы будут наслаждаться по-настоящему летней погодой – на всей территории страны будет сухо и солнечно. Однако синоптики прогнозируют и небольшие перепады температур – особенно на западе и востоке.
В понедельник, 28 мая, в западных областях 23-25 тепла, а на Закарпатье аж до +28. Однако ночи все еще будут прохладными – 9-11 тепла.
Примерно такой же будет температура и в восточных, центральных, южных областях и на севере страны. Синоптики прогнозируют днем 25-27 градусов, в Одесской области до 28. Ночью 9-11, и только в южных областях 13-15 тепла.
Во вторник, 29 мая, дневная температура в центре и на юге будет без изменений – +27. А вот ночью уже будет до 14 градусов.
Немного потеплеет на западе. Столбик термометра поднимется до 27 тепла. А вот на востоке наоборот – станет холодней: днем ожидается максимум 24 тепла, ночью – 7-9, местами до 11 тепла.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, погода, жара
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