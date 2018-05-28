Жизнь без прописки: будут ли штрафовать за то, что живешь, где хочется

По оценкам аналитиков, заложниками системы прописки стали 10 миллионов украинцев

Ни паспорт получить, ни субсидии оформить. Миллионы украинцев живут не там, где зарегистрированы. Причины разные – от выгодной работы в другом городе, до удобного расположения нового жилья. Но вот зарегистрироваться там – не так просто.

А без прописки – не то что в школу ребенка оформить, даже налоги заплатить не получится. Зачем же государству устаревшая система контроля за своими гражданами? И будут ли штрафовать за то, что живешь, где хочется?

Квест Влады начался полгода назад. В его финале школьницу ждет новенький ID-паспорт. Но на пути – 5 кругов бюрократического ада. Очереди в миграционную службу – первый из них.

Девушка говорит, что не может получить паспорт, потому что меня нет прописки. нет прописки и у мамы, а папа прописан в Крыму.

Прописаться дома нельзя – это дачный кооператив. У родственников – без паспорта тоже не получится. Единственный выход – оббивать пороги служб и собирать все новые справки, чтобы подтвердить ... отсутствие паспорта и регистрации.

На руках уже целая пачка макулатуры. Хватит ли ее, чтобы доказать свое право на единственный, но главный документ?

Понятие "прописки" появилось в 20-х годах прошлого века. Из разрушенных гражданской войной сел люди массово бежали в города, где можно было заработать. Убеждали их остаться вооруженные чекисты. На выезд из своего населенного пункта нужны были специальные разрешения. Даже на городской рынок могли съездить только самые лояльные к власти. Потом принуждение заменили пропиской.

В 2000-х систему жесткой привязки человека к месту признали неконституционной. "Прописку" переименовали в "регистрацию места проживания". Вместо паспортных столов, открылись Центры предоставления админуслуг. Европейского образца.

В Бельгии, где под контролем государства даже ширина садовых дорожек, квест для новоселов чем-то напоминает украинский. Право жить именно в этом месте тоже придется доказывать. В назначенное время прийти в мэрию с документами о праве собственности или договором аренды жилья. Арендодателей можно не беспокоить. Их безопасность гарантирует полиция.

Зарегистрировался? Получи бонус – бесплатную парковку в своем районе. Экономия существенная. Иначе придется платить по 50 евро, то есть больше полутора тысяч гривен, в день. И еще отличие от Украины – скрывать сдачу недвижимости в аренду не принято – чревато внушительным штрафом.

В Украине же зарегистрироваться в съемной квартире почти невозможно. Собственники боятся налоговых проверок и нечистых на руку жильцов.

Так нелегалами поневоле стали Наталья с сыном. Годами живут в Киеве, но за льготами, положенными матерям-одиночкам, ездят на место регистрации – в Винницкую область.

По оценкам аналитиков, заложниками системы прописки стали 10 миллионов украинцев. Они по месту жительства не могут ни проголосовать, ни получить пособие по рождению ребенка, ни вклеить фото в паспорт, ни бизнес открыть. А с 1 сентября и в школу пойти – проблема. Те, кто с пропиской – в первую очередь. Но как быть тем, кто не может ее получить?

Родителям школьников сделали послабление. Чтобы отправить чадо учиться не обязательно переезжать. Можно просто пройтись по подъезду и найти трех соседей, которые готовы подтвердить, что вы и впрямь тут проживаете.

Эстонцев лишили увлекательного путешествия по чиновничьим кабинетам. Регистрация происходит онлайн. Достаточно заполнить анкету с фактическим адресом проживания. Не нужно никого приводить и ничего доказывать. Проверок тоже нет. Собственнику приходит смс-сообщение о регистрации в его недвижимости. Если он хочет жильца выписать – сам отправляет смс. Но гражданин не остается без прописки.

Такой принцип действует во многих европейских странах и в Австралии.

Изменить закон и просто информировать государство о своем местонахождении предлагают и в Украине. Законопроект разработала экспертная группа при министерстве экономразвития. Принцип схож – чтобы зарегистрироваться нужно отправить электронную анкету. Казалось бы – очень удобно. Но если хозяин захочет выписать жильца, тогда уже ему самому придется пройти те самые круги бюрократического ада. Доказать, что в его квартире не живут те, кто прописаны.

Для тех, кого инспекторы по месту регистрации не найдут – штраф 1700 гривен.

Законопроект вызвал много шума, и министерство спешно открестилось от инициативы.

Поэтому пока единственный выход для желающих прописаться – обмануть государство. Для этого работает целая индустрия. Интернет пестрит предложениями от посредников.

К примеру, киевлянином стать предлагают за две тысячи гривен на полгода. Столько же просят и за регистрацию ребенка.

В одной квартире можно зарегистрировать хоть сотню людей – никто не проверит. И, стало быть, правильно распределить ресурсы – новые садики, школы и поликлиники – в таком случае не получиться. Налоги, если гражданин их платит, тоже уйдут туда, где на самом деле его нет. И связаться с гражданином государство не может. Его не найдет ни судебный пристав, ни военный комиссар, ни налоговый инспектор.

В 35 тысяч гривен обошлись журналисту Ирине Ромалийской козни бюрократической системы. Все началось с минимального штрафа за просрочку налогового отчета.

"Я опоздала на 2 дня, за это мне начислили штраф 170 гривен и отправили письмо по адресу прописки. Так как мы его не забрали, они расценили, что мы отказываемся платить. И начислили еще 1000 гривен и вот у них висел этот штраф", – рассказывает она.

Хотя Ирина исправно платила налоги, штраф продолжал расти. Через полгода ее упрощенную систему налогообложения аннулировали. Уведомление об этом снова пришло по месту регистрации.

Хотя по замыслу, регистрация должна служить гражданам, а не наоборот. Например, в случае бедствия или войны количество средств спасения рассчитывают по числу зарегистрированных. Виктор из Балтимора говорит, в первую очередь в правильном учете заинтересовано государство. Поэтому США упростило процедуру настолько, что даже паспорт не нужен.

А пока в Украине прописаны не там, где живут, а живут не там, где прописаны, спасение утопающих в случае любого бедствия остается делом рук самих утопающих.

Источник: https://www.segodnya.ua