- В "ДНР" участились случаи мошенничества, связанных с украинскими пенсиями11:42
- В Украине изменились правила покупки валюты11:00
- Боевики ЛНР и журналисты из "ANNA-News" попались на очередном фейке22:07
- "Донбасс – это Россия, не был он никакой Украиной", - циничное заявление пропагандиста Шейнина. ВИДЕО21:46
- Медведчук заявил о необходимости прямых переговоров Украины с «ДНР/ЛНР»21:05
- Порошенко рассказал, как будет освобождать Донбасс20:26
- Экономический "террор" в Азовском море: Тымчук рассказал, зачем оккупант затеял новый шантаж20:04
- Кремль нашел замену Суркову: "куратором" террористических "Л/ДНР" станет КГБист Бабич18:59
- Стало известно, как в Украине зарабатывают на миллионах "мертвых душ" пенсионеров. ВИДЕО16:58
- "Укртелеком" поднимает цены на свои услуги16:00
Россия может применить силу: у Порошенко рассказали про опасную ситуацию у админграницы с Крымом
Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым (АРК) Борис Бабин заявил, что у админграницы с оккупированным полуостровом сложилась опасная ситуация.
Об этом он заявил в интервью "Обозревателю", передает apostrophe.ua. "В последние месяцы мы видим эскалацию на Азове. Есть очень негативные звоночки в Крыму, потому что им нужна техническая вода. Фактически сегодня не только сельское хозяйство, но и индустрия Крыма не может обеспечить полуостров питьевой водой. Им нужен Северо-Крымский канал", - отметил он.
По словам Бабина, есть несколько сценариев того, как оккупанты могут попытаться установить над ним контроль.
"Есть три основных варианта его получить, хотя, третий я отбрасываю: если какая-то мадам с косой или какой-то господин с Донбасса просто откроет им этот вентиль. Надеюсь, такого не будет. Но есть другой вариант. Это суды.
В Украине сейчас происходит беготня российских адвокатов и других "афеллированных" людей, чтобы получить решение украинских судов по вопросам Северо-Крымского канала. Но, если им этого не удастся, а я надеюсь, что им этого не удастся, они могут прибегнуть к каким-то силовым или гибридным акциям, чтобы просто силой взять контроль над этим объектом на подконтрольной Украине территории", - сказал он.
Бабин подчеркнул, что в этом состоит очень большая опасность, поэтому должна быть усилена и военная, и безопасностная составляющая украинских позиций вблизи Крыма.
"К сожалению, происходит потеря признаков государственного управления в некоторых местностях, приближенных к Крыму, например, в Геническом районе. Появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции, митинги. Сейчас там имеет место раскачивание ситуации", - сказал он.
В то же время постпред президента Украины в АРК уточнил, что ситуация пока не военная.
"Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду", - подытожил Бабин.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Геническ, вода, суд, Порошенко
- Конституционный суд России рассмотрит жалобу на закон о присоединении Крыма к России
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Оккупанты проиграли Крым и уже не смогут его удержать: эксперт назвал неожиданные сроки возвращения аннексированного полуострова в состав Украины
- Тымчук назвал область Украины, которую может попытаться захватить Путин. ВИДЕО
- РФ обвиняет Украину в намерении провести ракетные стрельбы в районе аннексированного Крыма
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- Боевики ДНР решили ужесточить "таможенный контроль"12:21
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности11:59
- В "ДНР" участились случаи мошенничества, связанных с украинскими пенсиями11:42
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- Газопровод в обход Украины: Путина ждут плохие новости13:15
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- Сразу "хочется работать": в сети показали зарплаты врачей в оккупированном Луганске
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"