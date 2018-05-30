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Единственный в Украине: канал «Интер» покажет все матчи ЧМ-2018 в России

30.05.2018 18:48
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Единственный в Украине: канал «Интер» покажет все матчи ЧМ-2018 в России

Телеканал «Интер» покажет все без исключения матчи чемпионата мира по футболу, который в этом году принимает Россия

Как передает replyua.net, об этом в интервью «Украинской правде» завил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания. По его словам, переговоры продолжались на протяжение четырех месяцев и были сложными, но накануне, 29 мая, соглашение было достигнуто.

При этом глава правления НОТУ отметил, что телеканал приобрел эксклюзивные права на весь пакет для трансляции. Это означает, что «Интер» стал единственным телеканалом в Украине, который будет показывать матчи мирового первенства 2018 года.

Ране Федерация футбола Украины отказалась от национальной квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ и не станет аккредитовать украинских журналистов для освещения турнира. 



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Чемпионат мира по футболу, Интер
 
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