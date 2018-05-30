Кабмин отложил до августа пересмотр цен на газ для населения

30.05.2018 16:35

Правительство продлило спецобязательства для «Нафтогаза» Украины до 1 августа.

Напомним, постановлением от 22 марта 2017 года правительство возложило специальные обязательства на субъектов рынка природного газа, которые заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Действующее постановление предусматривало спецобязательства до 1 июня 2018 года.

В то же время, необходимость в продлении обязательств до 1 августа возникла в связи с продолжающимися переговорами с МВФ относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета.

Источник: https://donpress.com