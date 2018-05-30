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Климкин заявил о готовности Украины принять международную помощь в расследовании убийства Бабченко
Украина согласится принять международную помощь расследовании убийства оппозиционного журналиста из РФ Аркадия Бабченко. Как передает replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода», с таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин по окончании заседания Совета Безопасности ООН 29 мая.
«Любую реальная помощь – в смысле достичь результата, расследовать это, найти, кто за этим стоял, – мы воспримем с благодарностью. Относительно всех вопросов, где это нужно, мы будем приветствовать такую помощь. Если она будет поступать от международного сообщества, которое заслуживает доверия, конечно же», – подчеркнул Климкин.
Напомним, что накануне вечером стало известно о покушении в Киеве на российского журналиста Бабченко в подъезде его дома. По дороге в больницу в машине «скорой» он умер. Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители рассматривает профессиональную деятельность Бабченко в качестве основной версии убийства.
Теги: Донбасс, убийство, журналист, расследование, Климкин
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