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Названы лекарства, которые каждый украинец может получить бесплатно
В 2018 году МОЗ закупит лекарств по 40 программам. Какие препараты будут бесплатные для украинских пациентов, рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
Последние поставки в регионы были вакцины, лекарства для онкобольных взрослых и детей, для новорожденных с дыхательными расстройствами, для пациентов, страдающих легочной артериальной гипертензией, пациентов, которые находятся в до- и послеоперационном периоде трансплантации.
«Благодаря сотрудничеству с международными организациями мы можем обеспечивать больше пациентов качественным и бесплатным лечением. К сожалению, не все пациенты знают об этом», - говорится в сообщении.
Супрун отмечает, что на сайте МОЗ всегда можно найти информацию о количестве лекарств, которые закупает государство, когда они будут в Украине и уже попали в больницу вашего региона.
Список лекарств можно просмотреть здесь. Новые приказы о распределении закупленных лекарств смотрите здесь.
За такие медикаменты никто не имеет права требовать деньги. Информация о наличии препаратов в госмедучреждениях должна быть доступной для всех граждан.
Согласно Приказу МЗ №509 от 2016 года, больницы должны публиковать информацию об остатках лекарств на сайтах областных департаментов здравоохранения или обнародовать ее в самом заведении - в доступных местах.
Если лекарство есть в наличии, а в больнице по каким-либо причинам отказывают в их бесплатной выдаче, можно написать заявление на имя главного врача медицинского учреждения или в местное управление/департамент здравоохранения. В заявлении надо указать диагноз по результатам анализов или диагностики для подтверждения и необходимый препарат.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, бесплатно, медицина, лекарства
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