- В "ДНР" участились случаи мошенничества, связанных с украинскими пенсиями11:42
- В Украине изменились правила покупки валюты11:00
- Боевики ЛНР и журналисты из "ANNA-News" попались на очередном фейке22:07
- "Донбасс – это Россия, не был он никакой Украиной", - циничное заявление пропагандиста Шейнина. ВИДЕО21:46
- Медведчук заявил о необходимости прямых переговоров Украины с «ДНР/ЛНР»21:05
- Порошенко рассказал, как будет освобождать Донбасс20:26
- Экономический "террор" в Азовском море: Тымчук рассказал, зачем оккупант затеял новый шантаж20:04
- Кремль нашел замену Суркову: "куратором" террористических "Л/ДНР" станет КГБист Бабич18:59
- Стало известно, как в Украине зарабатывают на миллионах "мертвых душ" пенсионеров. ВИДЕО16:58
- "Укртелеком" поднимает цены на свои услуги16:00
Новые правила: миллионы украинцев останутся без пенсии, следующие 10 лет станут решающими
Украинцы уже в следующем году почувствуют на себе все «прелести» пенсионной реформы — вместе с осовремениваем пенсий и новым правилом пересчета выплат ужесточили и требования
Так, если у человека нет 26 лет трудового стажа, то нет и пенсии в 60 лет.
Сейчас украинцы начинают работать где-то в 21 год, если ты не студент-медик, ведь врачи могут получить полное медицинское образование только к 25-26 годам. Так, если начиная с 26 лет непрерывно работать, то к 60 годам будет всего лишь 34 года стажа. Значит, выйти на пенсию можно будет только в 63 (или докупить один год стажа).
HR-эксперт Александр Белоус в комментарии одному из украинских СМИ отметил, что современные украинцы редко задерживаются на одном месте на всю жизнь: «За всю жизнь может легко набраться три-четыре года, когда официально нигде не устроен. Это может быть перерыв в работе в связи с рождением ребенка, может быть нужно на какое-то время заняться своим здоровьем. Это могут быть совершенно разные причины».
При этом по прогнозам чиновников из Министерства социальной политики, через 10 лет только 55% 60-летних украинцев получат пенсию. Остальные должны будут продолжить карьеру как минимум еще на три года.
Эксперт в сфере пенсионного обеспечения, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследования Лидия Ткаченко также соглашается: ситуация с количеством стажа будет усугубляться. И чем больше стажа после 2004 года – тем меньше тебе повезло.
Дело в том, по ее словам, у нас с 2004 года учитывается только тот стаж, когда платили взносы. Если раньше зарплату могли и не платить, но книжка находилась на хранении в предприятии, стаж учитывался. После 2004 года засчитывать будут только те года, когда получал зарплату и платил взносы.
Напомним, если раньше вузы оканчивали в 21 год и на тот момент уже имели 4-5 лет стажа, сейчас дипломы получают ближе к 23-24 годам.
Чтобы избежать проблем с пенсией, украинцам традиционно советуют отказаться от работы без оформления, а также следить за тем, чтобы работодатель платил взносы и налоги. Эксперты считают, что при помощи подобного ужесточения пенсионной реформы украинцев еще в молодости подталкивают к тому,чтобы задуматься над тем, как заработать на пенсию. На заслуженный отдых в 60 лет не уйдут те, кто делал долгие перерывы в работе, представители сферы «серой занятости», нелегальные заработки за границей.
С годами все только будет усугубляться. Как рассказывал министр соцполитики Андрей Рева, со следующего года в Украине запустят накопительный уровень пенсионной системы. Другими словами, роль официального трудоустройства и «белой» зарплаты только увеличится — после новой реформы на высокую пенсию смогут претендовать только те украинцы, которые исправно платили налоги и не скрывали часть заработной платы. Остальные же смогут претендовать на минимальную пенсию, а это 1 373 гривен (на данный момент).
Напомним, украинцы, у который нет даже 15 лет стажа, на пенсию претендовать вообще не смогут. По закону они будут обращаться в органы социальной защиты. По достижении пенсионного возраста, она смогут получать «компенсацию» — разницу между реальным доходом и прожиточным минимум.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Обозреватель
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, реформа
- Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии
- По каким пенсионерам ударит новый закон
- Украина может отказаться от единого возраста выхода на пенсию
- Стало ясно, почему переселенцы остались без пенсий
- Пенсионеры-переселенцы: они выживают, а их выживают (ВИДЕО)
- Министр рассказал, кто не сможет выйти на пенсию в 2018 году
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- Боевики ДНР решили ужесточить "таможенный контроль"12:21
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности11:59
- В "ДНР" участились случаи мошенничества, связанных с украинскими пенсиями11:42
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- Газопровод в обход Украины: Путина ждут плохие новости13:15
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- Сразу "хочется работать": в сети показали зарплаты врачей в оккупированном Луганске
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"