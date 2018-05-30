Новые правила: миллионы украинцев останутся без пенсии, следующие 10 лет станут решающими

30.05.2018 17:01

Украинцы уже в следующем году почувствуют на себе все «прелести» пенсионной реформы — вместе с осовремениваем пенсий и новым правилом пересчета выплат ужесточили и требования

Так, если у человека нет 26 лет трудового стажа, то нет и пенсии в 60 лет.

Сейчас украинцы начинают работать где-то в 21 год, если ты не студент-медик, ведь врачи могут получить полное медицинское образование только к 25-26 годам. Так, если начиная с 26 лет непрерывно работать, то к 60 годам будет всего лишь 34 года стажа. Значит, выйти на пенсию можно будет только в 63 (или докупить один год стажа).

HR-эксперт Александр Белоус в комментарии одному из украинских СМИ отметил, что современные украинцы редко задерживаются на одном месте на всю жизнь: «За всю жизнь может легко набраться три-четыре года, когда официально нигде не устроен. Это может быть перерыв в работе в связи с рождением ребенка, может быть нужно на какое-то время заняться своим здоровьем. Это могут быть совершенно разные причины».

При этом по прогнозам чиновников из Министерства социальной политики, через 10 лет только 55% 60-летних украинцев получат пенсию. Остальные должны будут продолжить карьеру как минимум еще на три года.

Эксперт в сфере пенсионного обеспечения, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследования Лидия Ткаченко также соглашается: ситуация с количеством стажа будет усугубляться. И чем больше стажа после 2004 года – тем меньше тебе повезло.

Дело в том, по ее словам, у нас с 2004 года учитывается только тот стаж, когда платили взносы. Если раньше зарплату могли и не платить, но книжка находилась на хранении в предприятии, стаж учитывался. После 2004 года засчитывать будут только те года, когда получал зарплату и платил взносы.

Напомним, если раньше вузы оканчивали в 21 год и на тот момент уже имели 4-5 лет стажа, сейчас дипломы получают ближе к 23-24 годам.

Чтобы избежать проблем с пенсией, украинцам традиционно советуют отказаться от работы без оформления, а также следить за тем, чтобы работодатель платил взносы и налоги. Эксперты считают, что при помощи подобного ужесточения пенсионной реформы украинцев еще в молодости подталкивают к тому,чтобы задуматься над тем, как заработать на пенсию. На заслуженный отдых в 60 лет не уйдут те, кто делал долгие перерывы в работе, представители сферы «серой занятости», нелегальные заработки за границей.

С годами все только будет усугубляться. Как рассказывал министр соцполитики Андрей Рева, со следующего года в Украине запустят накопительный уровень пенсионной системы. Другими словами, роль официального трудоустройства и «белой» зарплаты только увеличится — после новой реформы на высокую пенсию смогут претендовать только те украинцы, которые исправно платили налоги и не скрывали часть заработной платы. Остальные же смогут претендовать на минимальную пенсию, а это 1 373 гривен (на данный момент).

Напомним, украинцы, у который нет даже 15 лет стажа, на пенсию претендовать вообще не смогут. По закону они будут обращаться в органы социальной защиты. По достижении пенсионного возраста, она смогут получать «компенсацию» — разницу между реальным доходом и прожиточным минимум.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Обозреватель