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Порошенко о ситуации с Бабченко: Москва вряд ли успокоится
Глава государства поручил предоставить охрану семье журналиста
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко.
"Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине", – написал он на своей странице в Facebook.
При этом президент добавил, что "вряд ли Москва успокоится", и поручил предоставить круглосуточную охрану Бабченко и его семье.
Как мы сообщали, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что организатор покушения на Бабченко задержан в Киеве. Также спецслужба выяснила, сколько российские спецслужбы заплатили за покушение на журналиста.
Как известно, вечером 29 мая на Бабченко якобы было совершено нападение прямо у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что он "умер" по пути в больницу в карете скорой помощи.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, журналист, покушение, инсценировка, Порошенко
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