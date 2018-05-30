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Порошенко распорядился обеспечить Бабченко круглосуточную охрану

30.05.2018 22:58
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Порошенко распорядился обеспечить Бабченко круглосуточную охрану

Президент Украины Петр Порошенко распорядился обеспечить российского журналиста Аркадия Бабченко круглосуточной охраной.

Глава государства отметил: «Приветствую Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко. Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине».

Кроме того, глава государства отметил: «Вряд ли Москва успокоится — поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, охрана , Порошенко
 
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