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Убийство Аркадия Бабченко: все версии
На данный момент озвучено несколько версий убийства
Вечером, 29 мая, в Киеве стреляли в известного российского журналиста Аркадия Бабченко.
Позже стало известно, что известный военный журналист умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.
На данный момент озвучено несколько версий убийства.
Так, основной версией убийства Бабченко является его профессиональная деятельность, заявил начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
"Второй версией рассматривается его гражданская позиция", – добавил Андрей Крищенко.
"Очевидно, что одной из версий будет – действия российских спецслужбпо устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и в Украине", – написал Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
А вот по мнению политического эксперта Тараса Березовца, убийство Бабченко могло быть совершено вдогонку к завершению финала Лиги чемпионов в Киеве. По его словам, спецслужбы Украины имели достоверную информацию о готовящемся теракте в столице, которые разрабатывала российская разведка.
"Судя по всему, Аркадий Бабченко мог стать жертвой случайного выбора среди русской эмиграции в Украине, так как выбор цели должен был отвечать нескольким требованиям: быть публичным и четко ассоциироваться с антипутинской оппозицией. То есть на его месте мог оказаться любой другой россиянин, соответствующий перечисленным выше критериям", – написал политический эксперт в Facebook.
По его словам, никаких особых причин убивать Бабченко не было.
"Он был популярным блогером, талантливо писал о путинском режиме и рассказывал правду о войне на Донбассе и аннексии Крыма. Но в самой России он не был так известен, как за ее пределами. Скорее всего, он был избран в силу цейтнота времени и необходимости выполнить заказ в сжатые сроки", – отметил он.
А глава комитета Рады по свободе слова Виктория Сюмар заявила, что "стиль убийства присущ путинскому режиму".
Тем временем в России заявили, что тоже будут расследовать убийство Бабченко.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Киев, убийство, журналист
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