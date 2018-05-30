- Дети переселенцев провели акцию с домиками21:20
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Порошенко о Сенцове и не только: Весь мир возмущает беззаконие и тоталитарные методы кремлевского режима16:20
- Женился главный радикал Украины: появились фото15:19
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Аналитик: Россия всячески будет съезжать с "нормандского формата"10:53
- Дипломатический бой за Донбасс: второе дыхание "нормандского формата"08:10
- Порошенко и Помпео обсудили "Джавелин", "Северный поток - 2" и МН1707:40
- В Украине новые правила регистрации браков: анализы для молодоженов22:02
- Опасные ТРЦ в Украине: Гройсмана призвали сделать решительный шаг17:19
Украинцам вернули «запрещенное» лекарство, что изменилось
В Украине снова разрешили использовать популярный препарат
30 мая Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на «Энтеросгель».
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Временный запрет, который действовал на реализацию и применение средства, отменили «на основании положительных результатов дополнительного исследования архивных образцов».
Стоит отметить, что «Энтеросгель» фирмы ЗАО «ЭОФ «КРЕОМА-ФАРМ» в Украине запретили из-за повышенного показателя «pH». Временный запрет на реализацию наложили недавно, 4 мая.
«Энтеросгель» — это лекарственный препарат, энтеросорбент, который служит для вывода вредных веществ из организма.
Как писала Politeka, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила продажу и применение некоторых опасных препаратов. Так, в Украине временно запретили продажу и применение вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, вакцины для профилактики полиомиелита и пасты для пероррального применения.
Напомним, в Украине внезапно отменили запрет на использование важного медицинского препарата. Как стало известно, госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на серию препарата для общей анестезии «Тиопентал».
Его отменили 7 мая «на основании положительных результатов дополнительного исследования», проведенного по всем показателям методов контроля качества.
Временный запрет на серию 167106 «Тиопентал» производства ОАО «Киевмедпрепарат» ввели 29 марта в связи со смертью пациента после использования данного медикамента.
«Тиопентал» — это один из самых распространенных препаратов, используемых в больницах для погружения пациентов в общий наркоз.
Также недавно под запрет попал раствор для инъекций «Но-Х-ша», антибиотик «Ауроксон». Кроме того запретили ряд препаратов, которые изготовили на украинском фармацевтическом предприятии «Лекхим-Харьков». А также запретили противоопухолевое средство OPDIVO.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, лекарство
- Что делать, если задерживают субсидии
- Названы самые опасные дороги Украины
- Украинскую лыжницу-олимпийку поймали на допинге (ВИДЕО)
- ЧМ-2010: Блохин хочет на "Донбасс Арену"
- “Понаехали сюда всякое, в натуре, отребье! Полезут в “ДНР” - обломаем роги, как сайгаку”, - Палестинец из Горловки угрожает США и ЕС. ВИДЕО
- Ничего не напоминает? В регионах Украины будут местные референдумы и муницпиальная стража
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса18:55
- Скандал с прифронтовым Зайцево: глава ВГА "подставил" Объединенные силы18:35
- Боевики сегодня обстреливали Авдеевку из минометов и мешали работе ДФС18:15
- Как примет мобильный сервисный центр МВД: опубликован график для Донецкой области18:10
- Дети переселенцев провели акцию с домиками21:20
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса18:55
- Скандал с прифронтовым Зайцево: глава ВГА "подставил" Объединенные силы18:35
- Боевики сегодня обстреливали Авдеевку из минометов и мешали работе ДФС18:15
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка