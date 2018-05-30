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В Луцке пьяная авто-леди покусала патрульного

30.05.2018 18:10
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В Луцке пьяная авто-леди покусала патрульного

В Луцке пьяный водитель микроавтобуса Оpel набросилась на инспектора патрульной полиции, который составлял на нее протокол за нарушение ПДД, и сильно укусила за руку. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Волынской области.

«30 мая, около 3 часов, на улице Героев УПА в Луцке, экипаж заметил микроавтобус Оpel, который остановился на перекрестке. При общении с водителем заметили у нее явные признаки опьянения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 31-летняя женщина прошла проверку на количество алкоголя в крови. Результаты анализа показали 2,95 промилле, что в 14 раз выше допустимой нормы.

Во время общения с правоохранителями нарушительница вела себя агрессивно и укусила инспектора за руку — у патрульного укушенная рана левого предплечия, от госпитализации он отказался.

Сейчас продолжаются следственные действия.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Луцк, полиция
 
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