В сети опубликовано видео с живым Аркадием Бабченко: его убийство оказалось инсценировкой

30.05.2018 19:35

В интернете опубликовано видео с живым журналистом Аркадием Бабченко, его убийство оказалось инсценировкой. Как передает replyua.net, журналист принял участие в брифинге главы Службы безопасности Украины Василия Грицака 30 мая.



«Конечно, я должен был принести глубокие соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не стану этого делать. Наоборот, я хочу поздравить его семью, вас всех и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения!», - сказал Грицак, после чего в помещение зашел Бабченко. Отметим, что все присутствующие встретили журналиста бурным аплодисментами и радостными восклицаниями.





Следует отметить, что СБУ поступила предварительная информация о подготовке убийства Бабченко. Представители ведомства вышли на людей, владеющих соответствующей информацией, и они помогли предотвратить преступление. Более того, есть информация, что убийство заказали из России. Исполнителю передали 40 тыс. долларов.

Источник: https://replyua.net