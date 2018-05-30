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В сети опубликовано видео с живым Аркадием Бабченко: его убийство оказалось инсценировкой

30.05.2018 19:35
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В сети опубликовано видео с живым Аркадием Бабченко: его убийство оказалось инсценировкой

В интернете опубликовано видео с живым журналистом Аркадием Бабченко, его убийство оказалось инсценировкой. Как передает replyua.net, журналист принял участие в брифинге главы Службы безопасности Украины Василия Грицака 30 мая.

«Конечно, я должен был принести глубокие соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не стану этого делать. Наоборот, я хочу поздравить его семью, вас всех и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения!», - сказал Грицак, после чего в помещение зашел Бабченко. Отметим, что все присутствующие встретили журналиста бурным аплодисментами и радостными восклицаниями.


Следует отметить, что СБУ поступила предварительная информация о подготовке убийства Бабченко. Представители ведомства вышли на людей, владеющих соответствующей информацией, и они помогли предотвратить преступление. Более того, есть информация, что убийство заказали из России. Исполнителю передали 40 тыс. долларов. 

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, убийство, инсценировка
 
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