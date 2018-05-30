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В Украине подорожали железнодорожные билеты

30.05.2018 14:25
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В Украине подорожали железнодорожные билеты

С сегодняшнего дня в Украине повысились цены на железнодорожные билеты. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
"Да, так и есть (произошло повышение с 30 мая - ред). С 1 октября будет второе повышение цен. Это индексация, цены все равно ниже, чем на другие виды транспорта", - сообщили в "Укрзализныце".
Отметим, в общем цены на билеты повысятся на 24% - сегодня на 12% и с 1 октября - тоже на 12%. В компании отметили, что последний раз индексация тарифов на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года на 12%.



Теги: билет, подорожание, железная дорога
 
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