В Украине подорожали железнодорожные билеты

30.05.2018 14:25

С сегодняшнего дня в Украине повысились цены на железнодорожные билеты. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".

"Да, так и есть (произошло повышение с 30 мая - ред). С 1 октября будет второе повышение цен. Это индексация, цены все равно ниже, чем на другие виды транспорта", - сообщили в "Укрзализныце".

Отметим, в общем цены на билеты повысятся на 24% - сегодня на 12% и с 1 октября - тоже на 12%. В компании отметили, что последний раз индексация тарифов на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года на 12%.