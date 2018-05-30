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В Украине в рекордные сроки открыли новое месторождение газа
В Харьковской области найдено новое месторождение природного газаобъемом около 300 млн кубических метров
Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Укргаздобычи».
По информации предприятия, перспективные ресурсы месторождения оцениваются на уровне 1,5 млрд куб. м.
«ПАО «Укргаздобыча» получило промышленный приток газа с разведывательной скважины дебитом 249 тыс. куб. м/сутки и открыло новое месторождение в Харьковской области», -говорится в заявлении компании.
Открытие месторождения и введение скважины в эксплуатацию осуществлены за 17 месяцев, что является рекордно коротким сроком для таких работ.
Напомним, Украина нашла способ нанести удар по российскому «Газпрому» и выбить из него огромные долги.
Как сообщил президент Петр Порошенко, начат процесс принудительного взыскания 2,6 млрд долларов.
«Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов из «Газпрома» перешел в практическую плоскость, — поясняет глава государства. — Сегодня было начато обременения акций и других активов «Газпрома» в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах».
Более того, Порошенко добавил, что этими тремя странами не ограничатся: «Приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выполнение поступления выигранных средств в Украине».
Как писала Politeka, Кабинет министров до 1 июня должен принять решение: или продолжить специальные обязательства для «Нафтогаза Украины» относительно льготных условий продажи газа облгазам и ТКЭ (6 957 грн. за 1000 куб. м), или повысить тарифы на газ для населения до уровня рыночной цены (10 000 -11 000 грн. за 1000 куб. м).
Между правительством и «Нафтогазом» продолжается очередной конфликт. На этот раз спор касается продления срока действия постановления правительства №187, которое регулирует условия специальных обязанностей для «Нафтогаза» по поставкам газа для населения и теплокоммунэнерго.
С одной стороны, правительство пытается продлить действие этого постановления, чтобы не повышать цену на газ для населения. Ведь это приведет к падению и так низких рейтингов всех членов правительства во главе с премьером Гройсманом, а также увеличит затраты субсидий из запланированных 70 млрд. грн. до 120-130 млрд. грн.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, газ
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