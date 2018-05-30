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Венгрия согласилась на переговоры по закону о языке образования
Министерство образования Украины 5 июня проведет консультации с представителями венгерской общины относительно языковых статей закона об образовании.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сиярто.
«Венгерская сторона будет содействовать этим консультациям, чтобы они прошли успешно. Потом встретятся два главы МИД и Минобразования при участии венгерской общины для того, чтобы окончательно определить то решение, которое будет работать для наших граждан венгерского происхождения», — сказал Климкин.
По его словам, «логика решений заключается в том, чтобы убрать эту дискриминацию, чтобы преподавание языка было улучшено, чтобы они (представители нацменьшинства, — ред.) понимали, в какой они стране живут, но и чтобы помочь им полностью сохранить самобытность».
Встреча на уровне министров запланирована также на июнь, отметил глава украинского внешнеполитического ведомства. Известно, что венгерское меньшинство долгое время отказываюсь от консультаций.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, образование, Венгрия, переговоры
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