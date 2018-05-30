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Вовк уволен с должности председателя Нацкомиссии по тарифам: какие «подарки» он оставил украинцам
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Дмитрия Вовка с должности председателя Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Уволить Дмитрия Вовка с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», — отмечается в указе №148/2018 на официальном сайте президента.
Волк был назначен на должность и.о. председателя НКРЕКП в конце декабря 2014 года. С июня 2015 вступил в полномочия главы регулятора.
До этого он не имел опыта работы в сфере энергетики.
В 2009-2013 годах Волк работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала сделки бизнеса президента Петра Порошенко.
С марта 2013 года Декабрь 2014 Волк работал в Москве в корпорации Roshen.
Отметим, при руководстве Вовка НКРЕКП была принята скандально известная формула «Роттердам +», которая, по словам экспертов, генерирует сверхприбыль для тепловой генерации, в частности, компании ДТЭК Рината Ахметова.
Сегодня внедрение формулы «Роттердам +» является предметом расследования НАБУ.
Кроме того, комиссия под руководством Вовка реализовала план повышения тарифов на электроэнергию для населения, и при этом также повышала тарифы для промышленности, не позволило преодолеть перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии.
За время руководства Вовка, НКРЕКП пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введении стимулирующего тарифообразования для облэнерго, которое устанавливает нормы доходности на старые и новые активы в размере 12,5%.
Как известно, НКРЕКП осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотведении, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
Как сообщалось, зарплата председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Дмитрия Вовка за 2017 составила 480,153 тысяч гривен.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, увольнение, тарифы, Порошенко
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