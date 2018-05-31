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Боевики ЛНР и журналисты из "ANNA-News" попались на очередном фейке
Люди, которые называют себя журналистами, написали, что в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории «республики» выявлен склад с четырьмя тоннами взрывчатки, который был создан ВС Украины в 2014 году вблизи города Зоринска.
Сообщают эти горе-журналисты из «ANNA-News» и то, что это самый крупный резерв взрывчатки для проведения диверсионной и террористической деятельности, обнаруженный за четыре года.
Только вот есть неувязки во всем этом резонансном разоблачении злых карателей из ВСУ. Первый фактор, вызывающий вопросы, заключается в отсутствии веских причин для приписывания этих взрывчатых порошков именно военнослужащим ВСУ. Никаких маркировок о принадлежности этих ящиков ВСУ нет, никаких серийных номеров нет. Доказательная база полностью отсутствует, что уже заставляет не доверять источнику информации. Или может в ящиках визитки Яроша лежали, но их просто не показали?
И теперь весомый аргумент для думающих людей: те взрывчатые вещества, которые были обнаружены, не используются в армии. Аммонит и аммонал предназначены для взрывных работ в рудниках и шахтах. Вот ведь неожиданность, правда? В городе, в котором находится шахта и не одна копанка, обнаружили разновидность промышленных смесевых взрывчатых веществ!
Самое интересное, что сами жители так называемой «республики» задают вопросы о том, «с чего вдруг вывод о том, что это ВСУшные коробки». И сами же на них отвечают: «Может это наши, кого-нибудь, кто нелегально на копанках работает, или раньше работал»; «Может просто приныкал кто с шахт» и тому подобное.
Что же мы видим? А видим мы людей из «ЛНР», которые, наконец-то, начинают фильтровать информацию, которой их пичкают пропагандистские СМИ. И видим псевдожурналистов из псевдоСМИ в псевдореспубликах, которые умеют только делать слона из моськи, а думать логически — нет.
Ну, и напоследок хотелось бы восхититься отличной работой специалистов из т.н «министерства государственной безопасности ЛНР», которое хотели выставить чуть ли не героями, а выставили дураками, которые четыре года ходили вокруг целого склада со взрывчатыми веществами, но так его и не нашли.
Источник: news.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, СМИ, взрывчатка, склад, ЛНР, боевики, ВСУ
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