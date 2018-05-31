"Донбасс – это Россия, не был он никакой Украиной", - циничное заявление пропагандиста Шейнина. ВИДЕО

31.05.2018 21:46

Известный российский телевизионный пропагандист Артем Шейнин заявил, что Донбасс якобы является "исконно русской территорией", которая была добровольно отдана Россией Украине. Такое заявление он сделал в эфире собственной передачи на одном из российских центральных телеканалов, передает "Диалог.UA".

Рупор российской пропаганды считает, что именно благодаря "решению Москвы" Украина получила Донбасс: Кремль, дескать, хотел "уравнять баланс" сельскохозяйственных и промышленных регионов, и поэтому прибегнул к подобному шагу. Пропагандист уверенно подчеркнул, что Донбасс якобы никогда "не был Украиной".

Напомним, ранее ведущий пропагандистской телепередачи "Время покажет" Артем Шейнин посетил Верону, где его ожидала неожиданная встреча с участником российско-украинского конфликта на Донбассе, десантником Валерием Ананьевым. Украинский боец хотел по-мужски "пообщаться" с данным персонажем, однако пропагандист предпочел сбежать.