Россия готовится к развертыванию ядерного оружия в Крыму

31.05.2018 14:39

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация готовит военную инфраструктуру на территории Крыма для развертывания ядерного оружия. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности ООН по гуманитарным вопросам, передает ONLINE.UA.

"Важно также сохранять особое внимание к российской оккупации Крыма. Эти действия РФ являются наиболее грубым нарушением устава ООН с момента Второй мировой войны. Оккупация привела к усиленной милитаризации Крыма. Россия продолжает готовить крымскую военную инфраструктуру для развертывания ядерного оружия, включая переоснащение объектов для хранения советских ядерных боеголовок", — отметил Климкин.

По его словам, на территории оккупированного полуострова вдвое увеличилось количество российских военных. "По сути, Крым сегодня превратился в гигантскую военную базу, которую часто используют для российских интервенций в отдаленных горячих точках. В том числе в Сирии, а сирийский режим посылает делегации в Крым", — заявил глава МИД.

Дипломат также подчеркнул, что оккупация Крыма Российской Федерацией бросает вызов нормам международного праваю, а также распространяет страх и ненависть. В частности, Климкин отметил, что на полуострове постоянно преследуют крымских татар и активистов, которые выступают за Украину.