Стало известно, как в Украине зарабатывают на миллионах "мертвых душ" пенсионеров. ВИДЕО

31.05.2018 16:58

Отсутствие переписи населения способствует злоупотреблениям с социальными выплатами, поэтому выгодно отдельным группам украинских чиновников.

Об этом "Апострофу" рассказал украинский предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель общественного объединения "Нова країна" Валерий Пекар.

По словам эксперта, в переписи населения сегодня больше всего заинтересованы чиновники, в обязанности которых входит поиск средств на социальные нужды. Однако есть у нее и влиятельные противники.

"Мы помним, как в свое время разогнали в Министерстве финансов департамент, который отвечал за верификацию социальных выплат, и Министерство социальной политики выступило очень жестко против него. Сегодня никто не хочет переписи населения, потому что есть конкретные люди, которые получают от этого огромные доходы", - сказал Пекар.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с сюжетом романа украинского писателя Николая Гоголя "Мертвые души".

"Если, например, мы узнаем, что пенсионеров у нас на треть меньше, чем записано в документах, то Чичиков, который скупал мертвые души, если бы был жив, умер бы от зависти, потому что сотни мертвых душ – это не то же самое, что миллионы мертвых душ. А кто-то с этого получает деньги. И эти люди становятся на пути верификации социальных выплат", - резюмировал специалист.

Он также выразил надежду, что новый состав Верховной Рады после выборов в 2019 году примет решение о неотложном проведении переписи населения.