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Туристам "понравится": появились новые печальные фото из Крыма

31.05.2018 13:58
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Туристам "понравится": появились новые печальные фото из Крыма

В сети интернет появились свежие фото, которые в очередной раз демонстрируют удручающее состояние оккупированного Россией Крыма.

Так в Twitterблогера RoksolanaToday&Крым опубликованы фото сквера возле Ливадийского органного зала, передает apostrophe.ua.

Судя по снимкам, фонтан в сквере давно не работает и заполняется только дождевой водой и мусором. Зеленая зона сквера заросла бурьяном, а прямо на аллеях валяются сухие ветки деревьев.

Да и долго находиться в этом месте вряд ли захочется, так как урны возле скамеек переполнены мусором.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Ливадия, мусор, оккупация, туристы
 
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