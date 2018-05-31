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"Укртелеком" поднимает цены на свои услуги

31.05.2018 16:00
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"Укртелеком" поднимает цены на свои услуги

Компания "Укртелеком" с 1 июня 2018 года повышает стоимость тарифных планов для абонентов фиксированной телефонной связи, сообщает Апостроф.
Стоимость тарифных планов Домашний Базовый, Общий базовый и Домашний Безлимитный будет повышена на 8,2-11,2% (на 6 грн с НДС).
Стоимость тарифных планов Домашний Безлимитный вырастет до 79 грн в городах и 74 грн в селах, Общий базовый - до 63,48 грн в городах и 59,47 грн в селах, Домашний Базовый - до 74 грн в городах и 69 грн в селах. Тарифы на местные звонки, как и ранее, не тарифицируются.
В компании уточнили, что стоимость тарифных планов, включающих только абонплату и соответствующих предельным тарифам на общедоступные телекоммуникационные услуги, установленным НКРСИ, не меняется.
Причиной повышения тарифов в "Укртелекоме" называют увеличение себестоимости предоставления услуг в связи с повышением тарифов на материальные ресурсы (топливо, электроэнергия).



Теги: цена, Укртелеком, услуги
 
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