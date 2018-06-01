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Опасные ТРЦ в Украине: Гройсмана призвали сделать решительный шаг
В связи с новым ЧП в российском торговом центре OBOZREVATEL призывает премьер-министра Украины Владимира Гройсмана максимально оперативно решить проблемы с безопасностью в ТРЦ страны.
По итогам проверок Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 23 мая подала иски на закрытие 405 заведений из-за нарушения требований пожарной безопасности. В "черный список" попали 220 детских садов, 155 торгово-развлекательных центров и 30 больниц.
Как выяснил OBOZREVATEL, в торгово-развлекательных центрах пожарные выходы заваливают поломанной мебелью и коробками, и даже открывают там торговые точки. Для отделки помещений используют легковоспламеняющиеся материалы, а некоторые здания даже не имеют защиты от молний.
В черный список попали, например, ТЦ "Голден Палас", ТРЦ "Городок" и "Вавилон" (Днепр). В Одессе - ТРЦ "Альтаировский", ТЦ "Плаза", отель "Пассаж" с торгово-офисными помещениями, выставочный комплекс "Бизнес Ренталс". В Киеве - три "Квадрата" на Гната Юры, Дружбы народов и площади Славы, ТРЦ "Украина" и универмаг "Детский мир". Их хотят закрыть частично.
В Каменец-Подольском хотят закрыть кинотеатр "Юность", РЦ "Арена плюс", в Ужгороде - ночной клуб "Контрабас", в Ривне - ТЦ "Морион", в Запорожье - ТЦ "Берег", в Чернигове - ТЦ "Мега центр".
Эти нарушения несут прямую угрозу жизни и здоровью украинцев. Поэтому мы призываем ускорить рассмотрение исков ГСЧС.
Теги: Украина, Донбасс, торговый центр, Гройсман, проверки
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