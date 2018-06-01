Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Опасные ТРЦ в Украине: Гройсмана призвали сделать решительный шаг

01.06.2018 17:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опасные ТРЦ в Украине: Гройсмана призвали сделать решительный шаг

В связи с новым ЧП в российском торговом центре OBOZREVATEL призывает премьер-министра Украины Владимира Гройсмана максимально оперативно решить проблемы с безопасностью в ТРЦ страны.
По итогам проверок Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 23 мая подала иски на закрытие 405 заведений из-за нарушения требований пожарной безопасности. В "черный список" попали 220 детских садов, 155 торгово-развлекательных центров и 30 больниц.
Как выяснил OBOZREVATEL, в торгово-развлекательных центрах пожарные выходы заваливают поломанной мебелью и коробками, и даже открывают там торговые точки. Для отделки помещений используют легковоспламеняющиеся материалы, а некоторые здания даже не имеют защиты от молний.
В черный список попали, например, ТЦ "Голден Палас", ТРЦ "Городок" и "Вавилон" (Днепр). В Одессе - ТРЦ "Альтаировский", ТЦ "Плаза", отель "Пассаж" с торгово-офисными помещениями, выставочный комплекс "Бизнес Ренталс". В Киеве - три "Квадрата" на Гната Юры, Дружбы народов и площади Славы, ТРЦ "Украина" и универмаг "Детский мир". Их хотят закрыть частично.

В Каменец-Подольском хотят закрыть кинотеатр "Юность", РЦ "Арена плюс", в Ужгороде - ночной клуб "Контрабас", в Ривне - ТЦ "Морион", в Запорожье - ТЦ "Берег", в Чернигове - ТЦ "Мега центр".
Эти нарушения несут прямую угрозу жизни и здоровью украинцев. Поэтому мы призываем ускорить рассмотрение исков ГСЧС.



Теги: Украина, Донбасс, торговый центр, Гройсман, проверки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх