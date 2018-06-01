В Украине изменились правила покупки валюты

01.06.2018 11:00

В Украине отныне действуют новые правила покупки валюты. В соответствии с ними, банки не передают информацию о соглашении с покупателем в налоговую службу независимо от суммы покупки, сообщает Politeka.

Кроме того, купить валюту теперь возможно и без предъявления паспорта гражданина Украины. Но это не касается тех случаев, когда сумма покупки валюты превышает 150 тыс. грн в эквиваленте.

Согласно новым правилам, большую сумму иностранной валюты заказать нельзя. Клиент должен обратиться в отделение банка и купить сумму, которая наличествует в данный момент. Если же она недостаточна, необходимо обратиться в другой банк.

Ранее клиентам-заемщикам покупать валюту можно было только через уполномоченный банк, обслуживающий кредитный договор. Теперь же клиент сам выбирает через какой банк ее покупать. Однако открывать счет в иностранной валюте нужно в этом банке.

Сегодня в Украине действует множество нелегальных обменных пунктов и частных «менял». Поэтому валюту, конечно, безопаснее покупать в отделениях банков, ведь при покупке у нелегалов можно очень «обжечься», еще и оплатить немалый штраф.