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В Украине новые правила регистрации браков: анализы для молодоженов
Много нововведений прозвучало на недавнем заседании правительства, в том числе, речь шла и о новшествах для тех, кто собрался официально зарегистрировать свой брак. Узнайте, какие анализы предложат сдавать женихам и невестам перед заключением брака.
Теперь при подаче заявления в ЗАГС в Украине будущие молодоженам будут выдавать направление на обследование на TORCH-инфекции.
Как заявила замминистра соцполитики Украины Александра Чуркина, речь идет о добровольных обследованиях на на TORCH-инфекции, которые будут выдавать всем молодоженам в ЗАГСе. TORCH-инфекции весьма опасны и являются достаточно распространенными среди, и могут стать причиной серьезных осложнений беременности, вызвать проблемы со здоровьем как будущей мамы, так и ребенка, а значит ставит под угрозу здоровье нации.
"Очень важной инициативой является добровольное медицинское обследование супругов на TORCH-инфекции. Почему это важно - большой вопрос стоит о здоровье нации. Именно благодаря этой инициативе будущие супруги будут приходить в ЗАГС подавать заявление на регистрацию брака и будут получать направление на добровольное обследование на TORCH-инфекции. Почему именно эти инфекции? Именно эти инфекции, если они есть в организме взрослого человека, они оказывают огромное влияние на здоровье новорожденного ребенка. Поэтому при прохождении анализов на TORCH-инфекции раннего выявления и лечения TORCH-инфекций мы предупреждаем рождение ребенка с пороками развития", - заявила Александра Чуркина.
TORCH инфекции – аббревиатура, которая объединяет группу опасных заболеваний, передающихся внутриутробно от матери к ребенку и вызывающих различные врожденные дефекты и заболевания: токсоплазмос, краснуха, цитомегаловирусная инфекция, герпес, корь, ветрянка, гепатиты В и С, хламидиоз, сифилис, ВИЧ, листериоз и другие.
Источник kolobok.ua
Теги: Украина, Донбасс, молодожены, анализ
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