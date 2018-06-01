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В Украине введут экзамен по языку для желающих получить гражданство

01.06.2018 17:02
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В Украине введут экзамен по языку для желающих получить гражданство

Для желающих получить гражданство введут экзамен по украинскому языку
Это предусмотрено государственной программой на 2018-2028 годы о функционировании украинского языка как государственного во всех сферах жизни.
В Украине будет введен сертификационный экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство. Об этом говорится в указе №156 О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию создания единого культурного пространства Украины.
Государственная программа по укоренению статуса украинского языка рассчитана на десять лет - до 2028 года.
Согласно указу, Кабинет министров Украины в течение месяца должен создать на постоянной основе экспертную группу для комплексного анализа современной языково-культурной ситуации в Украине, разработки критериев оценки эффективности государственной языковой политики.
С учетом предложений этой группы Кабмин должен разработать в двухмесячный срок и утвердить государственную целевую программу на 2018-2028 годы, направленную на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, укрепление государственного статуса украинского языка, выработку действенных механизмов его защиты и развития.
Государственная программа будет, в частности, предусматривать улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины.

Источник Корреспондент



Теги: Украина, Донбасс, украинский язык, гражданство, экзамен
 
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