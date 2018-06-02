Порошенко и Помпео обсудили "Джавелин", "Северный поток - 2" и МН17

02.06.2018 07:40

Президент Украины Петр Порошенко провел 1 июня телефонный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео.



Как сообщает Администрация президента, собеседники обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны. Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Также были обсуждены вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток - 2" (российский газопровод в обход Украины, который представляет опасность как для нашей страны, так и для Европы, где нет единства касательно этой сделки с РФ).



Кроме того, Порошенко и Помпео скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбивания самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России.



Президент Украины подчеркнул важность продолжения давления на Россию для освобождения всех украинских заложников.



Сообщается, что глава государства проинформировал о ходе реформ в Украине в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе о процессе формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры.



Напомним, что 17 июля 2014 года в небе над селом Грабово (Шахтерский район Донецкой области, подконтрольный боевикам созданной РФ квазиреспублики "ДНР") был сбит самолет Boeing-777 "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 (Амстердам - Куала-Лумпур). В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Совместная следственная группа (JIT), в которую вошли Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, доказала, что ЗРК "Бук", использованный для запуска ракеты, сбившей "Боинг", принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде (подразделение вооруженных сил РФ, дислоцирующееся в районе Курска).



Напомним, 30 апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". Уже 2 мая украинские военные перешли от теоретической к практической подготовке расчетов "Джавелин" на базе учебных центров ВСУ.



"Джавелин" - это первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" (оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели). "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, летящих на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.



Президент Украины Петр Порошенко заявил: предоставленные нашему государству из США противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" будут применяться в зоне боевых действий на Донбассе только в случае полномасштабного наступления со стороны подконтрольных России боевиков.